Из-за поздней весенней обрезки деревьев в Воронеже гибнут птенцы и бельчата

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Каждую весну воронежцы становятся свидетелями варварской обрезки и рубки деревьев. От пышных крон порой оставляют высокие пеньки, а сами работы проводят с нарушением сроков: когда началось весеннее сокодвижение, на ветвях распускаются листья и бутоны, а обитатели деревьев начали выращивать потомство. Из-за этого ежегодно гибнут птенцы и бельчата. Об этом рассказали зоологи из Центра охраны животных «Наша природа».

НЕ СПАСЛО ДАЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В марте в ЖК «Московский квартал» местные жители пытались спасти сосну с гнездом серых ворон во время вырубки аллеи, - рассказала руководитель Центра Елена Шерстяных. - Люди оставили предупреждающую записку на стволе, говорили с руководителем бригады. Однако дерево всё равно срубили. Также местные поделились в комментариях, что спиленные деревья были убежищем и для нескольких белок. После вырубки зверьки скакали по упавшим ветвям и стволам, в недоумении озираясь – а где же их дом?

Другой случай произошел в апреле во время рубки деревьев в Коминтерновском районе. Там горожане обнаружили гнездо с пятью месячными бельчатами. Спас малышей один из рабочих, он передал их волонтёрам из «Сердца леса» для дальнейшего выкорма.

- Недавно к нам обратилась обеспокоенная подписчица – напротив её дома некто спиливает деревья вдоль забора детского сада, а на одном из них – гнездо сороки. Пара птиц уже облюбовала его для выведения потомства, - продолжает Елена.

Когда женщина дозвонилась до городского управления экологии, то выяснилось, что чиновники не давали разрешение на рубку деревьев по этому адресу. Дерево с птенцами удалось спасти, но теперь оно напоминает «пальму», из-за обрезки ветвей это место стало менее безопасным для будущего выводка сорок.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Свидетелями таких историй воронежцы становятся весной довольно часто. Что же делать в такой ситуации?

Конечно, самый лучший вариант – соблюдать сроки обрезки, проводить ее раньше. Общественники официально обратились в Управление экологии города Воронежа, чтобы взять под контроль вопрос о судьбе животных при обрезке деревьев. Инициативу поддержали и в Центре экологической политики.

- Кроме проблемы, в своем письме к управление экологии письме мы сформулировали и ряд предложений, как можно наносить меньше ущерба фауне при работе с зелёными насаждениями, - добавили в Центре «Наша природа».

Общественники дал воронежцам универсальный совет:

- Если вы увидели, что во дворе или вдоль улицы кронируют деревья и при этом обрезают слишком много веток — сразу же звоните в Управление экологии по телефонам 228-31-73, 228-31-84 и 228-38-73.

По вашему обращению на место выйдут специалисты и выяснят, действительно ли работы проходят с нарушениями.