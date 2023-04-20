Спортивные выходные в Воронежской области: важный матч «Факела» и первенство России по волейболу

Болельщикам «Факела» 22 апреля лучше прийти на стадион пораньше – к 14 часам. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Будущие выходные порадуют зрителей разнообразием выбора. Пройдут турниры по 12 видам спорта.

Один из решающих матчей за право остаться в Премьер-лиге предстоит сыграть «Факелу» с «Оренбургом» 22 апреля. Начнется матч в 16.30, болельщикам советуют приходить пораньше – к 14.00. Скучать не придется. Зрителям предложат поучаствовать в массе активностей и конкурсов.

В спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (ул. Цимлянская, 3а) продолжается финальные игры первенства России по волейболу среди девушек до 17 лет. Они пройдут не только в ближайшие выходные, но и в будние дни следующей недели - до 28 апреля. Начинаются они в 10.00.

В Таловой с 22 по 24 апреля состоятся всероссийские соревнования по самбо. Они пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный» (пр. Буденного 29 А). Начнутся поединки в каждый из трех дней с 10.00.

С 20 по 24 апреля в Воронеже и области проходит первенство ЦФО и региональные соревнования по спортивному ориентированию. В столице Черноземья они состоятся в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) и на Кожевенном кордоне (ул. Острогожская д. 170/20), начало в 11.00. В районах области будут стартовать пораньше, с 9.00. Там соревнования пройдут в районе села Александровка Донская и поселка Лесной Павловского района и возле села Лозовое Верхнемамонского района.

22 апреля на «Олимпике» также состоятся соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках по программе Специальной Олимпиады. Они начнутся в 10.00. В 12.00 там же пройдут cоревнования Спартакиады среди трудящихся Воронежской области по кроссу. А в 14.00 в «Олимпике» начнется вторая часть первенства области по триатлону. Первая пройдет в спорткомплеке «Факел» (ул. Маршака, 1а), начало в 9.00.

В Рамони в тот же день пловцы будут участвовать в областных соревнованиях на призы местной администрации. Они пройдут в плавательном бассейне спорткомплексе (ул. 50 лет Октября, 7в). Соревнования начнутся в 11.00.

В Рамонском районе в конно-спортивном клубе «Яменская Усадьба» 22 и 23 апреля состоится Кубок области и областные соревнования по конному спорту, посвященный Дню Победы. Это будет первый этап по конкуру. Соревнования начнутся в 10.00.

Также 22 и 23 апреля в Воронеже в ССК Профсоюзов (ул. Острогожская, д. 101) пройдет Кубок области по стендовой стрельбе. Его участники начнут соревноваться в меткости и в субботу, и в воскресенье с 9.00.

23 апреля на Чернавской дамбе Воронежского водохранилища соберутся профессионалы по части ловли рыбы спиннингом с берега. Их будет 90. Лучших начнут определять с 8.00.

Также 23 апреля в Эртиле пройдут финальные соревнования по вольной борьбе XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2023 года среди юношей и девушек (2006-2007 г.р.). В спортивный комплекс в пер. Садовый, д.24 а приедут 150 спортсменов. Турнир начнется в 8.30.