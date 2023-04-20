Сергей Лукин: Контроль качества продукции – важное условие успешного импортозамещения в строительной отрасли

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Перед сенаторами выступили с докладами представители руководства Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства цифрового развития, Торгово-промышленной палаты РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов федерации, научных организаций.

«Формат парламентских слушаний предусматривает всесторонний анализ проблематики и ознакомление с широким спектром мнений, представленных экспертным сообществом. Как правило, такое обсуждение предваряет выработку системных предложений по наиболее значимым и актуальным вопросам», - пояснил Сергей Лукин, комментируя итоги мероприятия.

По его оценке, докладчики представили объективную картину происходящего. Выдержав в 2022 году масштабное санкционное давление, строительная отрасль продемонстрировала достаточно высокую устойчивость. Ряд мер поддержки, оперативно принятых руководством страны, позволил преодолеть наметившийся дефицит материалов и оборудования, производимых в западных странах, как за счет параллельного импорта, так и благодаря наращиванию выпуска отечественной продукции.

«В целом, наша зависимость от импорта по производству основных строительных материалов не критична. Об этом говорят цифры, озвученные профильными министерствами», - отметил Сергей Лукин.

По состоянию на середину апреля, доля импортных стройматериалов и оборудования в РФ составляет 5,7% при возведении жилья, 6,7% – соцобъектов, почти 10% – в дорожном строительстве и 22,8% – при строительстве промышленных объектов, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

«Среди строительных ресурсов, наиболее зависимых от импорта, остается фасадная клинкерная плитка, где доля импорта достигает 95%, саморезы и фасадный крепеж – 85%, герметики и монтажная пена – 45%», – сказал он, добавив, что все перечисленное не относится к основным ценообразующими ресурсам, однако необходимо для строительства.

Научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар предостерег от эйфорических оценок достигнутого уровня импортозамещения. По его словам, хотя многая продукция изготавливается на территории России, при ближайшем рассмотрении оказывается, что доля импортных составляющих в ее составе очень велика.

Сенатор Сергей Лукин выразил обеспокоенность тем, что на сегодняшний день по-прежнему существует критическая зависимость от западного оборудования и запчастей для стратегически важных производств – в том числе цемента, стекла, газобетона, кирпича и других.

Риски, которые несет такое положение дел, отметили и эксперты, участвовавшие в обсуждении.

«Главный вопрос, волнующий практически каждую подотрасль – существует ли возможность эксплуатации предприятий, оснащенных зарубежным оборудованием, без ухудшения качества и уменьшения ассортимента в долгосрочной перспективе. К сожалению, в промышленности строительных материалов в большинстве подотраслей отсутствует технологический суверенитет», - констатировал руководитель Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций Евгений Высоцкий.

При этом строительные машины и механизмы – краны, дорожно-строительная техника и многое другое – также в большинстве своем импортного изготовления. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов проинформировал, что доля российских производителей башенных кранов составляет 14%, а загрузка заводов не превышает 30%. Доля российских лифтов – 67%, загрузка заводов – около 35%.

Большинство выступавших сошлись во мнении, что для достижения реальной импортонезависимости на всех уровнях необходимо создать отечественную базу станкостроения и производства промышленных компонентов, что требует продуманной системы государственной поддержки.

Важным условием успешного импортозамещения в строительной отрасли сенатор Сергей Лукин назвал контроль качества продукции.

Напомним, осенью прошлого года с открытым письмом к Президенту России Владимиру Путину обратились представители Ассоциации «Антиконтрафакт» и «Электрокабель», Евразийской ассоциации рынка отопительных систем «Еврарос» и Ассоциации производителей трубопроводных систем. Они высказали просьбу возобновить госконтроль за обращением стройматериалов.

По оценке этих организаций, доля фальсифицированной продукции на строительном рынке составляет около 25%, а ущерб от ее применения оценивается в два триллиона рублей в год.

«Проблема использования фальсификата в строительстве касается каждого. От качества стройматериалов напрямую зависит безопасность наших граждан. Ведь фальсифицированная продукция обладает непредсказуемыми эксплуатационными характеристиками, низким сроком службы, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций – обрушения зданий и сооружений, возгорания, прорывов систем водо- и теплоснабжения, а также выделения токсичных веществ, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан», - заявил Сергей Лукин.

В ходе парламентских слушаний Виктор Евтухов заверил, что борьба с фальсификатом в строительстве – одна из важных задач Министерства промышленности и торговли. Так, благодаря предпринимаемым усилиям объем нелегального цемента за семь лет удалось снизить с 11,7 до 4,9 млн тонн. Однако в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности лицензирование и сертификацию по ряду стройматериалов в 2021 году отменили, в связи с чем произошел рост оборота фальсифицированных материалов и оборудования.

«Мы подготовили проект изменений в Закон «О техническом регулировании, предлагаем наделить Росстандарт контрольно-надзорными функциями», - сообщил заместитель министра, обратившись к сенаторам с просьбой поддержать инициативу.

В свою очередь, председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Ефим Басин настаивает на том, что необходимо также ускорить принятие Технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий», активизировать деятельность строительных лабораторий по контролю качества и сертификации продукции и создать систему уникальной цифровой маркировки стройматериалов.

Сергей Лукин считает эти предложения абсолютно обоснованными.

Сенатор подчеркнул: «Строительная отрасль по-прежнему является локомотивом экономики. Наши действия по реализации импортозамещения должны быть точными, рациональными и продуманными. Работая над увеличением объемов строительства, важно не допустить снижения его качества из-за применения фальсифицированной продукции. Необходимо защитить наших граждан от рисков, которые несет использование фальсификата».

Ольга Вороновская