Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Участники СВО и их семьи должны получать максимальную поддержку государства»

фото: Воронежская областная Дума

Дополнительная мера поддержки коснется владельцев транспортных средств с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

В рамках 30-го заседания регионального парламента депутаты единогласно одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы предоставления мер соцподдержки участникам СВО и их семьям.

– Один из законов, принятых Воронежской областной Думой, касается предоставления участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога на территории региона. На освобождение от этого платежа могут рассчитывать контрактники, граждане, призванные по частичной мобилизации, а также добровольцы, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Дополнительная региональная мера поддержки вводится для указанных граждан, имеющих зарегистрированное на них транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (мотоциклы, автомобили и т.д.). Если подобных транспортных средств несколько, льгота применяется к одному из них.

Отметим, что действие нового закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию новой меры поддержки составят порядка 70 млн рублей в год.

Документ был разработан группой депутатов Воронежской областной Думы: Владимиром Нетёсовым, Владимиром Верзилиным, Николаем Домничем, Людмилой Ипполитовой, Владимиром Ключниковым, Николаем Колосковым и Александром Трубецким.

– Воронежцы, участвующие в спецоперации и их семьи, должны получать максимальную поддержку и внимание от государства. И этот пакет мер постоянно дополняется и совершенствуется, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также в ходе заседания депутаты Воронежской областной Думы расширили список граждан, имеющих право на льготы при догазификации жилья. Дополнительная мера соцподдержки в виде денежной компенсации или выплаты на газификацию жилого помещения предусмотрена членам семей воронежцев, участвующих в спецоперации.

Еще в одном законопроекте, одобренном парламентариями, дополнен перечень категорий детей, обладающих приоритетным правом на обеспечение льготными путевками на отдых и оздоровление. Это дети, чьи родители принимают или принимали участие в специальной военной операции на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской области и Херсонской области.