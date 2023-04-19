Атомщики России и Турции «прокачали» лидерские навыки на Нововоронежской АЭС

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«Подобные семинары, посвященные теме лидерства и культуры безопасности, ВАО АЭС проводит с 2017 года. Формат сегодняшнего семинара уникальный, он был разработан Парижским, Атлантским и Московским центрами. Акцент сделан на вопросах, связанных с работой с персоналом, налаживанием связи «руководитель-подчиненный», с созданием правильной рабочей атмосферы. Сегодня атомщик должен не только четко следовать инструкции, так как его деятельность строго регламентирована, но и правильно организовать работу коллектива», - рассказал советник Московского центра ВАО АЭС, координатор обучающего семинара Алексей Солдатов.

Пятидневный курс проходил в рамках программы сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» и ВАО АЭС. Мероприятие объединило 25 руководителей среднего звена и специалистов, входящих в кадровый резерв, восьми АЭС России, а также сотрудников компании «АККУЮ НУКЛЕАР», которая сооружает в Турции АЭС «Аккую» по российскому проекту с реакторами типа ВВЭР-1200.

Аналогичные энергоблоки уже успешно работают на Нововоронежской АЭС, в чем убедились участники семинара во время посещения блочного пункта управления (БПУ) и машзала инновационного энергоблока №6 НВ АЭС поколения «3+» с ВВЭР-1200.

Московский центр ВАО АЭС подготовил обширную обучающую интерактивную программу, состоящую из теории и практики, — лекции, просмотр и обсуждение учебных фильмов, деловые игры, дискуссии. Представители АЭС обменялись информацией и опытом использования лучших практик на своих площадках. Среди тем, которые были включены в программу семинара, - роль лидера в обеспечении безопасной работы АЭС, основные качества лидера, личностные стили поведения, человеческий фактор и инструменты повышения эффективности работы, культура ядерной безопасности.

«Я рассказывал о существующей в ВАО АЭС модели культуры безопасности, которая созвучна с концепцией культуры безопасности, принятой на предприятиях Концерна «Росэнергоатом». Это важная тема, требующая постоянного внимания и обсуждения. У каждого из участников есть свой опыт, примеры, которыми можно поделиться с другими. Это нужно для того, чтобы открыть что-то новое, понять, где есть недоработки и улучшить эти процессы», - отметил руководитель представителей Московского центра ВАО АЭС на площадках АЭС Вадим Тарыкин.

В завершение семинара участники получили сертификаты об успешном прохождении обучающего курса.

*ВАО АЭС — международная организация, главной миссией которой является повышение безопасности и надежности АЭС во всем мире. Основана в мае 1989 года. В ее состав входят более 125 организаций, работающих вместе над достижением уровня высочайших стандартов безопасности. В составе Московского центра ВАО АЭС - 37 организаций. Концерн «Росэнергоатом» является одной из самых активных эксплуатирующих организаций в структуре ВАО АЭС.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС