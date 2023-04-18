Мэр Воронежа: «На проспекте Революции продолжится озеленение и уберут провода»

Фото - мэрии Воронежа

Мэр Вадим Кстенин побывал с инспекцией на проспекте Революции, где сейчас вовсю ведутся работы по благоустройству. Градоначальник во время рабочего совещания на месте обсудил с профильными чиновниками и представителями подрядной организации принятые меры по устранению замечаний, которые он давал в ходе предыдущего выезда. Об этом он 18 апреля рассказал в своем телеграм-канале.

У ПРОЛЕТАРИЯ УКЛАДЫВАЮТ БРУСЧАТКУ

Напомним, обновление главной улицы города ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас у Пролетария укладывают брусчатку и устраняют недочеты по укладке плитки. Здесь уже пересажены растения, начинается завоз грунта – по всей четной стороне проспекта воронежцев будут радовать клумбы.

– Часть поручений, которые я давал в ходе прошлого совещания, выполнена. Продолжаются работы по выводу точек подключения автополива клумб у «красного» корпуса ВГУ, а у памятников Никитину и Пятницкому они завершены. В ближайшее время начнется озеленение, – сказал мэр.

Фото - мэрии Воронежа

КЛЕНЫ ЗИМУ ПЕРЕЖИЛИ

Руководитель управления экологии Галина Воробьева пояснила, что посаженные в прошлом году новые крупномерные клены хорошо пережили зиму. Лишь единичным деревьям требуется дополнительная подкормка. Мэр поручил держать этот вопрос на особом контроле.

Также главе доложили, что не будут мешать расти деревьям и оптоволоконные линии связи. До конца недели специалисты проведут последние переключения и к 1 мая небо от проводов очистится.

– Посмотрел решетку, которую планируется использовать для защиты приствольных квадратов. Такие сначала будут устанавливать по нечетной стороне проспекта, – рассказал мэр.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Далее участники совещания прошли к площадке у театра кукол. Здесь рабочие готовят песчаное основание. Работы по благоустройству территории идут согласно графику.

В СКВЕРЕ У ДОМА ОФИЦЕРОВ – НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Еще один вопрос, который ранее вызывал беспокойство, это – парковка на газоне и тротуаре в сквере у Дома офицеров.

– У Дома офицеров нашли способ защитить пешеходную зону от нерадивых водителей, которые позволяют себе парковаться на тротуаре. Поэтапно будут смонтированы шлагбаум и столбики-ограничители. Здесь же исправился собственник примыкающего к территории благоустройства земельного участка – выполнил новое плиточное мощение, – отметил мэр.

Кроме того, в сквере уже высадили кизильник.

А в Платоновском сквере ведутся работы по устройству автополива и освещения. Управление экологии продолжает держать работы на контроле.

ВМЕСТО КАФЕ – ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Мэр проинспектировал ход работ на площадке, где ранее располагалось кафе «Губернатор». Вадим Кстенин поручил управлению строительной политики горадминистрации совместно с управой Центрального района привести в порядок не только эту территорию, но и прилегающие к ней.

– Работы по контракту подрядчик будет вести до ноября 2023 года, но у нас идет месячник благоустройства, поэтому и на главной улице надо наводить чистоту и порядок, – отметил Вадим Кстенин и поручил управе района задачу контролировать уборку.