Морозы в Воронежскую область пришли из-за глобального потепления

Терпеть сильные морозы осталось недолго. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики дали свою версию причины прихода сильных морозов. Оказалось, как ни странно, что резкое похолодание связано с глобальным потеплением.

- Повышение температуры, происходящее по всему миру, приводит к более интенсивному межшироротному обмену. Воздушные массы гораздо быстрее переносятся как с юга на север, так и с севера на юг, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Есть подсчеты, что в нашей области в среднем за зиму 28 дней приходятся на оттепели. Но между ними бывают и непродолжительные приходы очень холодного арктического воздуха, как это происходит и сейчас.

- Долго ли продлятся холода?

- Нет, уже к концу недели начнет теплеть. Дневная температура уже будет выше -10 градусов. На холодный антициклон уже напирает целая череда теплых циклонов. В конце концов они вытеснят холод. А так как ветер дует в направлении юго-востока, то арктический воздух проникнет в Казахстан. Сейчас же холод пришел не только к нам, но и на юг России, чуть ли не до Сочи проник.

- У нас сильные морозы, в Австралии наводнение, в США ураганы. Природа сошла с ума?

- Это следствие общей метаморфозы погоды. Она меняется не только в сторону потепления, но и в направлении, так сказать, повышения агрессивности. Или слишком тепло, или очень холодно, середины практически нет. Более ровных зим, к которым привыкли люди старшего поколения, в обозримой перспективе не будет.