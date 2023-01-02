Новогодние каникулы в Воронеже: премьера сказки о Ежике и Медвежонке, Соловей-разбойник в гостях у Деда Мороза

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 2 января в 12.00 сказка «Аленький цветочек» (6+), 3 и 7 января в 12.00 музыкальная сказка «Золотой цыпленок» (6+), 4 января в 12.00 сказка «Кот в сапогах» (0+). 5 и 6 января в 12.00 балет-сказка «Красная шапочка» (0+). 7 января в 18.00 оперетта «Здрасьте, я Ваша тетя!» (12+).

В театре драмы 2, 3, 4 января в 11.00 «Звездный мальчик» (6+). 2 января в 19.00 спектакль «Женитьба» (12+). 5, 6, 7 и 8 января в 9.00 покажут спектакль «Чук и Гек» по известной гайдаровской истории (6+). 5, 6, 7, 8 января в 12.00, 15.30 и 19.00 комедия «Ночь перед Рождеством» (12+).

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежском концертном зале 2 января в 11.00 и 14.00 и 3 января в 11.00, 14.00, 16.30сказка «Красная шапочка» (0+). 5 января в 11.00 и 14.00 спектакль «По щучьему велению…» (0+). 6 января в 16.30 спектакль «Василиса Прекрасная» (0+).

В театре кукол 2, 7, 8 января в 10.00 и 13.00 премьера "Сказка про Ежика и Медвежонка" (4+), 3 и 4 января в 10.00 и 13.00 спектакль для самых маленьких «Солнышко и снежные человечки» (2+), 5 и 6 января в 10.00 и 13.00 представят сказку «Али-Баба и 40 разбойников» (6+).

В филармонии 5 и 8 января в 12.00 детектив о новогодних подарках «Операция «Фокус-покус» (6+).

Сказка про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

В ВКЗ 5 января в 18.30 популярные мировые хиты и любимые новогодние песни в кавер-шоу эстрадного хора FERMATA (6+).

В филармонии 7 января в 18.00 состоится концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра «Саундтрек-шоу» (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА" В ЦИРКЕ

В цирке проходит новогоднее шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Каждый аттракцион программы с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами - эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Зрители вместе с артистами Росгосцирка совершат незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Зрителей ждет встреча с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, двугорбыми верблюдами, грациозными лошадьми, озорными обезьянами и райскими павлинами. Главным сюрпризом новогоднего шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота.

В программе выступают акробаты на мачте, эквилибристы на рейнских колесах, трости и проволоке, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях, клоуны и эстрадный балет. А в финале Дед Мороз и Снегурочка поздравят воронежцев с Новым годом.

2 января в 12.00 и 16.00, 3, 4, 5 и 6 января в 11.00, 15.00 и 18.30, 7 и 8 января в 12.00 и 16.00, 0+

Песчаная сказка в цирке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОКЕАНАРИУМ

В Воронежском океанариуме тоже проходят новогодние елки. В праздничные программы входят представление с подводным Дедом Морозом, бумажная дискотека, мастер-класс «Новогодняя игрушка» и прогулка по океанариуму.

«Новогодние мишки» - эта программа рассчитана на детей от 2 до 5 лет. Мишки приготовили самую крутую вечеринку. Они изобрели прибор, который перерабатывает воздух в серебро и делает праздник ослепительно волшебным! 2, 3, 5 января в 10.30, 6 января в 10.30 и 13.00, 7 января в 10.30.

Программа «Похититель волшебства в океанариуме» - для детей 7-10 лет. Зеленый ворчун, не любящий суету и праздники, придумал коварный план: украсть праздничное волшебство и оставить детей без подарков. Он решил сварить зелье забвения и распылить его по океанариуму, чтобы все забыли про Новый год! 3, 5, 6, 7 января в 16.00.

фото Воронежского океанариума.

НЕЛЖА

В семейном парке Нелжа.ру можно посетить несколько новогодних программ.

«Лесная резиденция Деда Мороза» в этом году пригласила в гости на зимние праздники Соловья-Разбойника. Как встретят гостя жители сказочного леса, остается только догадываться, ведь Соловей не простой гость, а еще и злодей, чья слава всегда идет впереди. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что случатся чудеса, и без приключений не обойдется. В программе театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, мастер-класс «Роспись традиционного новогоднего имбирного пряника», катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, волшебство от Деда Мороза. По 31 января, 5+

В «Школе юного путешественника» квиз «По следам Деда Мороза». В этом году участников ждет встреча с известными персонажами зимних и новогодних историй. Ребята вместе с инструкторами Школы юного путешественника отправятся в поход по волшебному лесу и станут участниками настоящего приключения. Во время путешествия дети познакомятся с навыками ориентирования в лесу, примут участие в настоящей экспедиционно-спасательной эстафете, подружатся со сказочными жителями леса и помогут им решить сложные задачи. Наградой для ребят станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который пригласит их на чаепитие. По 31 января, 7+

В «Малышковой гостиной Деда Мороза» детвору ждет кукольный спектакль о смелой снежинке с необычной мечтой. История о том, как важно быть самим собой и делать добрые дела. И, конечно, о том, как живут снежинки до того, как упадут на землю. Каждый малыш станет участником спектакля. Малышей ждут интерактивные игры с элементами театра теней и чаепитие со сладостями. Программа проходит в здании Земской школы. 2, 3, 4, 5, 7 и 8 января в 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 16.30 и 18.00. 0+

В Нелже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «В ожидании чуда». Проект представил около 30 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Экспозиция охватывает большой период истории русского изобразительного искусства: от ярких представителей Серебряного века русской культуры (Киселевой, Грабаря), художников советского периода (Краснова, Ефанова, Комолова, Успенской, Криворучко, Попова и др.) до современных авторов (Каждан и Панкратова). Выставку дополняет декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка, палехская миниатюра, а также изделия из фарфора, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом. Приятным сюрпризом для взрослых и детей станет раздел, посвященный дореволюционным новогодним игрушкам. 6+

Также в "Крамском" работает выставка «Великие русские изографы». Экспозиция представила три картины известного художника, лауреата премии Сергея Радонежского, почетного гражданина Воронежа Василия Криворучко. Работы мастера - из собрания краеведческого музея, в фондах которого хранится большая коллекция работ этого художника на тему истории России. Горожанам показывают картины «Андрей Рублев. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек». 12+

И еще интересная выставка в "Крамском" - «Медный всадник». Это работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого. Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем. В экспозицию вошли 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле. Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого - 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. 12+

Также в «Крамском» можно посмотреть выставку «История прекрасных кукол» (6+)

В краеведческом музее можно посмотреть выставку «Новогодняя сказка в СССР в 1960-80-е годы».

2 января в доме-музее Дурова состоится лекция «Зимние мотивы в художественном фарфоре и стекле», в музее Бунина пройдет программа с мастер-классом «Литературная зима в музее Бунина». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Предметы зимнего быта».

3 января в краеведческом музее в 11.00 пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних украшений «Мастерская Деда Мороза». В доме-музее Дурова состоится игра-бродилка для дошкольников «По следам белого кролика». В музее имени Крамского в 12.00 пройдет мастер-класс «Ангел. Барельеф». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Мы видим в книге свой маршрут». В Доме Тюриных пройдет новогодняя игра «Братья-месяцы».

4 января в краеведческом музее в 13.00 пройдет бесплатная лекция «Народные рождественские гуляния». В музее имени Крамского в 15.00 запланирован мастер-класс «Зимнее окно». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Закулисье детского театра». В Доме Тюриных пройдет новогодний детектив «Исчезновение двенадцати месяцев». В музее-квартире Мордасовой пройдет детская программа с мастер-классом «Швейные истории». Музей-заповедник «Костенки» в 12.00 приглашает на мероприятие для всей семьи «Путешествие в Ледниковый период». В музее-заповеднике «Дивногорье» в 13.00 состоится мастер-класс «Рождественская игрушка».

5 января в краеведческом музее в 18.00 приглашает на бал с мастер-классом по танцам. Музей имени Крамского в 15.00 запланирована интерактивная программа «Рождественская сказка». В Здании мещанской управы состоится интерактивное занятие «Звездою севера явись». Дворцовый комплекс Ольденбургских в 12.00 приглашает на новогоднюю программу «Щелкунчик и мышиный король». В музее-заповеднике «Дивногорье» в 13.00 состоится мастер-класс «Ангел-хранитель».

6 января дворцовый комплекс Ольденбургских в 10.00 приглашает на новогоднюю программу «Тайна десяти елок».

7 января музей-заповедник «Дивногорье» в 13.00 проведет бесплатную лекцию «Зимующие птицы».