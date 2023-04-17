Водоканал предложил воронежцам более 30 вакансий на всероссийской ярмарке трудоустройства

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В Воронежском концертном зале вакансии горожанам предложили более 40 работодателей, в числе которых производственные компании, организации оборонно-промышленного комплекса, центр поддержки предпринимательства и др.

Ярмарка вакансий полезна как для соискателей, так и для работодателей. Это дает возможность презентовать компанию как конкурентоспособную на рынке труда, познакомить с рабочими профессиями и продемонстрировать привлекательность позиций в сфере ЖКХ.

«Мы даем кандидатам различные возможности для построения карьеры даже с нуля. Например, после обучения на базе корпоративного учебного центра можно получить профессии машиниста насосных установок, слесаря ремонтной бригады, оператора очистных сооружений. Для студентов у нас есть учебные практики, по результатам которых молодые специалисты могут прийти к нам на предприятие на оплачиваемую стажировку, а после ее окончания полноценно трудоустроиться в штат. В «РВК-Воронеж» действует система адаптации и наставничества, программа подготовки руководителей и кадрового резерва. У каждого сотрудника есть возможность построить карьеру, начав с рабочей профессии», - поделилась начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Воронеж» Анастасия Соловьева.

Организаторами Всероссийской ярмарки трудоустройства являются Минтруд России, региональные органы власти и центры занятости при участи Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежи, АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог».

Добавим, что «РВК-Воронеж» входит в число лучших работодателей России по версии рейтинга платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Второй год подряд водоканал входит в топ-5 лидеров в категории крупных компаний Воронежской области численностью персонала от 1 001 до 5 000 человек.

С актуальными вакансиями предприятия можно ознакомиться на сайте по ссылке https://voronezh.rosvodokanal.ru/career/vacancies/. Направить резюме можно по адресу: g.buravlev@rosvodokanal.ru, узнать подробности - по телефону +7 (906) 679-00-35.

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