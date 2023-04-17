В Нововоронеже наградили победителей чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2023»

Фото Ольга Мартынова

В 2023 году 1084 работника предприятий Электроэнергетического дивизиона подали заявки, а к участию в «REASkills-2023» были допущены 215 специалистов, конкуренцию которым составили 35 студентов. Все они включились в борьбу на специально оборудованных площадках в пяти городах: Нововоронеж, Удомля, Балаково, Чебоксары и Екатеринбург. Конкурсы оценивали 156 экспертов и 60 экспертов с особыми полномочиями.

«Чемпионат «REASkills» является отличным примером высокого профессионализма, стремления к развитию и формирования новых подходов в работе. По сложному соревновательному пути за все время прошли уже 142 нововоронежских атомщика. И независимо от того, выиграл кто медаль или нет, каждого из них мы считаем победителем. Поскольку в первую очередь человек одержал победу над самим собой», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

В Нововоронеже, где соревновались 103 специалиста и эксперта в четырех компетенциях, победителями стали:

- среди юниоров в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» - Кузьминов Даниил, эксперт Лебедев Владимир (Ивановский государственный энергетический университет).

Компетенция «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

- бронза - Тажинов Назар, эксперт Бредихин Михаил (Балаковская АЭС);

- серебро - Белкин Никита, эксперт Мазеев Олег (Курская АЭС);

- золото - Викторова Ольга, эксперт Бондарев Андрей (Калининская АЭС).

Компетенция «Неразрушающий контроль»

- бронза - Мокшин Борис, эксперт Рахматулин Рашид (ОП ЦНК АО «Атомэнергоремонт»);

- серебро - Мотора Руслан, эксперт Ершов Василий («ЛенАтомЭнергоремонт»);

- золото - Предеина Таисия, эксперт Федякин Сергей (АО Концерн «Титан-2»).

Компетенции «Промышленная механика и монтаж»

- бронза - Саранчук Роман, эксперт Кириченко Евгений («Волгодонскатомэнергоремонт»);

- серебро - Горбунов Олег, эксперт Наумов Андрей (Белоярская АЭС);

- золото - Пархомик Леонид, эксперт Ковалев Максим (Ростовская АЭС).

Компетенции «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»

- бронза - команда Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации энергоблоков с реакторными установками РБМК (Сосновый Бор) в составе: Зелевская Валерия, Митенков Алексей, Фариев Александр, Бурылёва Дарья / эксперты Марков Вадим, Курносов Андрей;

- серебро - команда Нововоронежской АЭС: Казаков Андрей, Власов Антон, Дорошенко Александр, Власов Сергей / эксперты Протопопов Роман, Жирякова Олеся;

- золото - команда ОДИЦ по выводу из эксплуатации энергоблоков с реакторными установками ВВЭР (Нововоронеж): Чевычелов Дмитрий, Верлина Елизавета, Клинских Сергей, Нечаев Денис / эксперты Потороев Алексей, Самодеенко Ольга.

В этом году 74 специалиста НВ АЭС подали заявки на участие в отборочном туре чемпионата, что является рекордом для Нововоронежской атомной станции. В прошлом году попробовать свои силы решились 65 сотрудников.

Марафон профессионального мастерства проходил с 10 по 14 апреля. Количество компетенций увеличилось с 21 до 22, нововведение 2023 года - «Цифровое ПСР-предприятие». В нововоронежском этапе чемпионата «REASkills» впервые приняли участие студенты и эксперты Ивановского государственного энергетического университета имени В.И.Ленина.

По результатам дивизионального чемпионата «REASkills-2023» будет сформирована сборная Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» на отраслевой «AtomSkills-2023». Он традиционно пройдет на площадке Екатеринбург-ЭКСПО в июне этого года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС