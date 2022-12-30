Выходные в Воронеже: елки, "Щелкунчик", Кикины палаты

фото voronezh-city.ru

ФОТОСЕССИИ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ

Уже открыли площадь Ленина в праздничном убранстве на петровскую тему. И хотя специальных развлекательных мероприятий здесь не будет, но можно хорошо погулять и пофотографироваться с инсталляциями - Петром, Кикиными палатами, елкой со «звездным небом» - супериллюминацией. Будут работать аттракционы - карусель, качели-лодочки, горка. А на светодиодном экране будут показывать комедии, мультики и, конечно, новогоднее обращение президента! Попасть на площадь можно через четыре входные группы, оборудованные 32 рамками металлодетекторов. За безопасностью на праздничной площади будут посменно следить более 140 человек - полицейских и сотрудников ЧОП.

30 декабря проход на площадь с 10.00 до 22.00 через две основные входные группы в виде Кикиных палат со стороны фасада здания правительства Воронежской области.

31 декабря с 10.00 до 16.00 проход также будет осуществляться через две основные входные группы, а с 16.00 и до 03.00 1 января будут работать сразу четыре: две дополнительные входные группы будут открыты со стороны театра оперы и балета и Никитинской библиотеки. Движение автотранспорта вокруг площади Ленина будет закрыто.

1 января проход осуществляется через две основные входные группы с 10.00 до 22.00.

фото voronezh-city.ru

СПЕКТАКЛИ

В ВКЗ 30 декабря в 11.00 и 14.00 балет "Щелкунчик" (0+).

В драмтеатре 30 декабря в 11.30 и 14.30 елка для детей со спектаклем "Звездный мальчик" (6+), а вечером в 19.00 - почти криминальная комедия "Наши жены" (16+).

В театре оперы и балета 30 декабря в 11.00 и 19.00 и 31 декабря в 11.00 и 17.00 балет "Щелкунчик" (6+).

В Камерном театре 30 декабря в 19.00 нуар-водевиль по Чехову и Беккету "Медведь" (16+).

В театре кукол 30 декабря в 10.00, 13.00, 16.00 и 31 декабря в 13.00 - премьера "Сказка про Ежика и Медвежонка" (4+).

Про Ежика и Медвежонка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В филармонии 31 декабря в 11.00 новогоднее музыкальное представление "Фокус-покус, или История-детектив о новогодних подарках". Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Лешим, Сорокой и загадочным персонажем «С» ребята узнают, куда пропали новогодние подарки и как спасти праздник. Действие начнется у новогодней елки в фойе и продолжится в зрительном зале (6+).

В кинотеатре "Спартак" 31 декабря в 18.00 прямая трансляция спектакля столичного театра "Современник" "С наступающим...". Остроумные разговоры о ценностях и смысле жизни, споры обо всем на свете - этот необычайный фарсовый и трагикомичный спектакль - яркое, смешное и грустное отражение всей нашей жизни с ее непредсказуемостью и крутыми поворотами судьбы... В ролях Игорь Скляр и Сергей Гармаш. 18+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА" В ЦИРКЕ

В цирке проходит новогоднее шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Каждый аттракцион программы с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами - эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Зрители вместе с артистами Росгосцирка совершат незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Зрителей ждет встреча с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, двугорбыми верблюдами, грациозными лошадьми, озорными обезьянами и райскими павлинами. Главным сюрпризом новогоднего шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота.

В программе выступают акробаты на мачте, эквилибристы на рейнских колесах, трости и проволоке, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях, клоуны и эстрадный балет. А в финале Дед Мороз и Снегурочка поздравят воронежцев с Новым годом.

2 января в 12.00 и 16.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОКЕАНАРИУМ

В океанариуме работает программа «Новогоднее путешествие». Воронежцев приглашают отправиться в фантастическое путешествие с подводным астронавтом в главном океаническом аквариуме в окружении тигровой песчаной акулы, мурен, зеленой морской черепахи и других удивительных обитателей. Посетители подводного шоу с водолазом смогут заглянуть в неизведанный мир будущего и узнать, как астронавты осваивают новую планету Нью-Терру и готовятся к встрече Нового года. Приятный бонус в конце программы - эксклюзивное селфи с подводным астронавтом.

Посетить подводное шоу с водолазом можно 31 декабря в 11.00 и со 2 по 8 января в это же время.

фото Воронежского океанариума

НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ В НЕЛЖЕ

В семейном парке Нелжа.ру 30 декабря можно посетить несколько новогодних программ.

«Лесная резиденция Деда Мороза» в этом году пригласила в гости на зимние праздники Соловья-Разбойника. Как встретят гостя жители сказочного леса, остается только догадываться, ведь Соловей не простой гость, а еще и злодей, чья слава всегда идет впереди. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что случатся чудеса, и без приключений не обойдется. В программе театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, мастер-класс «Роспись традиционного новогоднего имбирного пряника», катание с горки на тубах, чаепитие со сладостями, волшебство от Деда Мороза. 5+

В «Школе юного путешественника» квиз «По следам Деда Мороза». В этом году участников ждет встреча с известными персонажами зимних и новогодних историй. Ребята вместе с инструкторами Школы юного путешественника отправятся в поход по волшебному лесу и станут участниками настоящего приключения. Во время путешествия дети познакомятся с навыками ориентирования в лесу, примут участие в настоящей экспедиционно-спасательной эстафете, подружатся со сказочными жителями леса и помогут им решить сложные задачи. Наградой для ребят станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который пригласит их на чаепитие. 7+

В «Малышковой гостиной Деда Мороза» детвору ждет кукольный спектакль о смелой снежинке с необычной мечтой. История о том, как важно быть самим собой и делать добрые дела. И, конечно, о том, как живут снежинки до того, как упадут на землю. Каждый малыш станет участником спектакля. Малышей ждут интерактивные игры с элементами театра теней и чаепитие со сладостями. Программа проходит в здании Земской школы. 0+

В Нелже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «В ожидании чуда». Проект представил около 30 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Экспозиция охватывает большой период истории русского изобразительного искусства: от ярких представителей Серебряного века русской культуры (Киселевой, Грабаря), художников советского периода (Краснова, Ефанова, Комолова, Успенской, Криворучко, Попова и др.) до современных авторов (Каждан и Панкратова). Выставку дополняет декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка, палехская миниатюра, а также изделия из фарфора, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом. Приятным сюрпризом для взрослых и детей станет раздел, посвященный дореволюционным новогодним игрушкам. 6+

Также в "Крамском" работает выставка «Великие русские изографы». Экспозиция представила три картины известного художника, лауреата премии Сергея Радонежского, почетного гражданина Воронежа Василия Криворучко. Работы мастера - из собрания краеведческого музея, в фондах которого хранится большая коллекция работ этого художника на тему истории России. Горожанам показывают картины «Андрей Рублев. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек». 12+

И еще интересная выставка в "Крамском" - «Медный всадник». Это работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого. Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем. В экспозицию вошли 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле. Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого - 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. 12+

Также в «Крамском» можно посмотреть выставку «История прекрасных кукол» (6+)