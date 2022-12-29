Как будут работать поликлиники, почта и МФЦ Воронежской области на новогодних праздниках

Фото: Олег ЗОЛОТО

Январские каникулы - время для отдыха. Однако жизнь на эти восемь-девять дней не останавливается. В любой момент человеку может потребоваться помощь коммунальщиков или спасателей, консультация медика или сотрудника МФЦ. Поэтому мы подготовили наш традиционный справочник с графиком работы основных ведомств в новогодние праздники.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Поликлиники будут принимать воронежцев в обычном формате в течение четырех дней – 2, 3, 5 и 6 января – с 8.00 до 20.00. 31 декабря и 4 января врачи отработают одну смену – с 08.00 до 15.00. Выходные - 1, 7 и 8 января. Пункты вакцинации доступны в соответствии с графиком поликлиник.

С острой болью воронежцы могут обратиться в кабинеты неотложной помощи. Они будут функционировать ежедневно с 31 декабря по 8 января с 8.00 до 22.00.

Неотложную стоматологическую помощь взрослые жители Воронежа смогут получить круглосуточно в стоматологической поликлинике №4 (тел. 278-22-04), дети – в детской стоматполиклинике №2 (тел. 246-41-84).

Обратиться в женские консультации можно 31 декабря, 2 и 6 января - по графику субботы. 4 января специалисты должны принимать по рабочему графику.

Областное патологоанатомическое бюро будет работать:

31 декабря, 2, 4, 6, 8 января – с 8.00 до 14.00,

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

31 декабря, 2, 4, 6, 8 января – с 8.00 до 13.00.

Стационары, травмпункты и службы скорой помощи будут трудиться круглосуточно. Дополнительную информацию можно получить у оперативного дежурного департамента здравоохранения. Консультативную помощь будут оказывать в круглосуточном режиме с 31 декабря по 8 января по телефонам: 257-97-75, 257-97-94.

Кроме того, подробный график работы медицинских учреждений Воронежской области можно найти по ссылке.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Для жителей Воронежа и области работает единый телефон вызова экстренных служб «112». На этот номер следует звонить при угрозе жизни или здоровью. По нему можно вызвать пожарных, спасателей, медиков, полицию, сотрудников газовой службы. Звонок на номер «112» бесплатный, его можно набрать вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.

Кроме того, доступны для вызова и другие номера служб экстренного реагирования. Также можно звонить 01 - пожарные и спасатели, 02 - полиция, 03 - скорая помощь, 04 - аварийная газовая служба со стационарного телефона и 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.

В ГУ МЧС по Воронежской области работает телефон доверия: 8 (473) 277-99-00. Доступен круглосуточно.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

«Воронежэнерго»: сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра – 8-800-220-0-220.

«РВК – Воронеж» - сообщить об аварии на водопроводе или канализации, а также задать вопросы специалистам можно по круглосуточному телефону - +7(473) 206-77-06.

Воронежский филиал ПАО «Квадра»: телефоны по вопросам отсутствия теплоснабжения или горячей воды - +7(473) 255-58-61, +7 (473) 246-35-42.

МФЦ

С 31 декабря по 8 января во всех филиалах МФЦ - выходные дни. С 9 января многофункциональные центры начнут работать в обычном режиме. График работы любого филиала можно уточнить на сайте mydocuments36.ru и в центре телефонного обслуживания +7(473)226-99-99.

Кроме того, многие услуги сейчас можно получить в электронном виде на Госуслугах, электронных сервисах Росреестра, Пенсионного фонда и т.д. Для удобства на портале МФЦ размещены пошаговые инструкции.

ПОЧТА

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать на час меньше. 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не станут разносить писма, газеты и журналы. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда России. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Отметим, что некоторые сельские отделения могут функционировать по-другому расписанию.

Уточнить актуальный график работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Общественный транспорт Воронежа в новогодние праздники будет работать в режиме выходного дня. Из-за снижения пассажиропотока, размытия границ час-пика количество машин на некоторых маршрутках может уменьшаться.

ВОКЗАЛЫ

Новый год - не повод отменять автобусы и поезда. Центральный автовокзал Воронежа традиционно будет работать в предпраздничные и праздничные дни. Однако расписание конкретного маршрута и наличие свободных мест стоит уточнять в справочной - 246-04-15.

Информацию по расписанию поездов можно получить в единой справочной службе по номеру 8-800-775-00-00.

ЗАГС

В новогодние праздники специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти (Воронеж, Ленинский проспект, 154) будет работать 31 декабря, 3 и 6 января. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные. С 9 января отдел начнет деятельность в обычном режиме

В территориальных отделах ЗАГС Воронежа (Советском, Коминтерновском, Железнодорожном, Левобережном, Центральном и Ленинском) с 1 по 9 января – выходные дни.

3, 6, 9 января отделы в районах области будут только регистрировать смерти. 31 декабря – приемный день по рабочему графику. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – выходные.

С 10 декабря все отделы ЗАГС начнут принимать посетителей в обычном режиме: - ЗАГС Железнодорожного района Воронежа, 212-64-18 - ЗАГС Коминтерновского района Воронежа, 212-64-19 - ЗАГС Левобережного района Воронежа, 212-64-14 - ЗАГС Центрального и Ленинского районов Воронежа, 212-64-17 - ЗАГС Советского района Воронежа, 212-64-15 - специализированный отдел ЗАГС Воронежа (по регистрации смерти), 212-64-16.

ГЛАВНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь Ленина в Воронеже открыли для посетителей 28 декабря. До 30 числа туда можно войти со стороны здания правительства через арки - так называемые Кикины палаты. Время работы с 10.00 до 22.00.

31 декабря с утра и до 16.00 на площадь можно будет попасть через два входа у здания регионального правительства. А с 16.00 до 3.00 1 января откроют еще четыре рамки: со стороны театра оперы и балета и Никитинской библиотеки.

С 1 по 20 января воронежцев снова начнут пропускать на главную новогоднюю площадку через два входа. График работы все тот же: с 10.00 до 22.00.

Горожанам запретят проносить с собой потенциально опасные предметы, использовать пиротехнику и квадрокоптеры. Летательные аппараты обещают нещадно сбивать.