Врачи рассказали воронежцам, какие блюда новогоднего стола могут отправить в больницу

Фото Олега Золото Фото: из архива «КП»

Воронежские хозяйки уже приготовили списки угощений для новогоднего стола. А многие заранее закупили и необходимые продукты. В первые дни января столы, по традиции, заполнены разнообразными яствами, многие из которых покупаются лишь к главному празднику года. Но врачи и диетологи предостерегают от злоупотребления сложными и зачастую тяжелыми для пищеварения блюдами. Именно в праздничные дни регистрируется больше всего отравлений, острых кишечных заболеваний и обострений проблем со здоровьем.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ - МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ САЛАТЫ

Как предупредить проблемы, не навредить своему здоровью? Чтобы болезнь не испортила праздника, прислушайтесь к советам и рекомендациям специалистов.

- Наиболее опасными для возникновения кишечных инфекций являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса и студень, так как возбудители острых кишечных инфекций в них могут не только накапливаться, но и размножаться, - говорят специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

По данным санитарных врачей, основными причинами заболеваний острыми кишечными инфекциями являются нарушение технологии приготовления блюд, нарушение температурного режима, условий транспортировки и хранения пищевых продуктов. Дети чаще всего заражаются по вине взрослых, если те пренебрегают правилами личной гигиены при приготовлении пищи детям, нарушают сроки и условия хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

Сложные салаты - источник риска Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРАВИЛА ЗДОРОВЫХ ПРАЗДНИКОВ

Для профилактики отравлений и кишечных инфекций врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

- покупать продукты, особенно скоропортящиеся, в специально оборудованных точках торговли, не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли у неизвестных лиц;

- при покупке обращайте внимание на дату производства и сроки годности продуктов;

- не приобретайте продукты с порванной упаковкой и без маркировочных ярлыков;

- для праздничного стола не следует готовить большое количество многокомпонентных салатов, заливных и других сложных блюд. Ведь именно они являются отличной питательной средой для развития бактерий и вирусов, вызывающих острые кишечные заболевания;

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов;

- пирожные, торты с кремом хранятся только в холодильнике;

- держите отдельно готовые и сырые продукты;

- для малышей покупайте исключительно свежие продукты и готовьте их только на один прием;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;

- перед употреблением тщательно мойте под проточной водой овощи, фрукты и зелень;

- строго соблюдайте правила личной гигиены при приготовлении блюд.

А торты хранят только в холодильнике Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Если, несмотря на все меры предосторожности, заболевание дало о себе знать, при первых же симптомах – обращайтесь к врачу. Признаками ОКИ являются тошнота, рвота, боли в животе, расстройство стула, повышение температуры тела. Особенно опасно заниматься самолечением детей - несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьезным осложнениям.