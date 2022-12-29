Владимир Нетёсов поздравил с Новым годом подопечных воронежского Детского дома

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Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с воспитанниками Детского дома города Воронежа. Вместе с ним в гости к ребятам приехали руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук и активисты «Молодой Гвардии «Единой России».

Парламентарии пообщались с педагогами и осмотрели образовательный комплекс – учебные аудитории, швейную мастерскую, тематические музеи «Возрождение», «Истоки» и «Патриот».

Затем в актовом зале состоялась встреча с ребятами, которые в тот момент проводили генеральную репетицию Новогоднего вечера. Владимир Нетёсов поздравил школьников, учителей и воспитателей с наступающими праздниками. Пожелал им успехов и хорошего настроения. От регионального отделения «Единой России» и депутатов Воронежской областной Думы для ребят был приготовлен сюрприз – персональные новогодние подарки и развлекательное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Искренне желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты. Здоровья вам, успехов в учебе и спорте, хороших и верных друзей. А мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере доброжелательности и внимания», - обратился к ребятам Владимир Нетёсов.

Руководитель региональной общественной приемной партии Марина Андрейчук рассказала, что парламентарии давно дружат с педагогами и воспитанниками Детского дома. Совсем недавно проводили совместную акцию – сделали новогодние открытки с пожеланиями для российских военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг в рамках СВО. Также Марина Андрейчук сообщила, что благодаря волонтерам поделки уже доставлены адресатам.

Руководство Детского дома поблагодарило за внимательное отношение к ребятам, а также за помощь в ремонте спортивного зала, покупку велотренажеров, организацию образовательных и досуговых мероприятий для школьников.

В завершение встречи ученики передали Владимиру Нетёсову в подарок картину из шерсти, выполненную в технике валяния с изображением зимних видов Воронежа.