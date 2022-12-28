Владимир Нетёсов наградил сотрудников воронежского мостозавода

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Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко посетили АО «Воронежстальмост».

АО «Воронежстальмост» является ведущим предприятием в России по производству металлических пролетных строений мостов любых типов, размеров и сложности. Завод изготавливает до 55 тысяч тонн металлоконструкций в год. Здесь трудится более полутора тысяч высококвалифицированных рабочих и инженеров.

Генеральный директор предприятия Андрей Боровиков показал производственную базу и рассказал, что сегодня завод применяет передовые технологии в области сварки и обработки металла, внедряет новые технологии и материалы в области защиты стальных конструкций, активно использует компьютерные технологии при разработке чертежей и технологической подготовке производства. Все это применялось, в том числе, для оперативного изготовления конструкций, использовавшихся в ремонте поврежденного Крымского моста.

Было особо отмечено, что воронежцы изначально принимали непосредственное участие в создании этого уникального сооружения, которое стало настоящим символом неразрывной связи полуострова и материковой России. «Воронежстальмост» поставил около трети всех металлоконструкций, использованных при строительстве моста. Теперь имеющийся в этом направлении опыт пригодился и при его восстановлении.

Владимир Нетёсов и Евгений Ревенко осмотрели новый лазерный комплекс по раскройке металла, который сегодня находится в процессе пуско-наладочных работ, а также побывали на сборочном участке железнодорожного пролета Крымского моста, работы по которому завершатся в начале следующего года. В общей сложности предприятием для восстановления моста уже поставлено более 1800 тонн металлоконструкций.

Как сообщил Андрей Боровиков, воронежский мостозавод стал одним из трех заводов, участвующих в восстановлении Крымского моста. Сотрудники сразу же приступили к изготовлению двух частей пролетного строения, состоящего из четырех фрагментов, тем самым выполнив половину от общего объема, рассчитанного на все три завода.

«За 11 дней мы сделали конструкции весом 620 тонн – это первое, что было необходимо срочно изготовить, чтобы запустить полноценное движение по автомобильной части моста. Сейчас идет замена пролетных строений другой автодорожной части моста, куда мы также поставляли конструкции», - пояснил гендиректор предприятия.

Также по инициативе трудового коллектива предприятие начало производить печи-буржуйки для военнослужащих – участников СВО. В зону специальной военной операции отправлено около полусотни.

Затем Владимир Нетёсов принял участие во встрече с активом завода, обсудив актуальные задачи и перспективы предприятия по расширению производственных мощностей, созданию новых рабочих мест и решению социальных вопросов.

Владимир Нетёсов отметил, что завод вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны в целом, предприятие готово выполнять любые задачи, которые ставит перед ним государство.

«Воронежстальмост» уже многие десятилетия является одним из промышленных символов города и региона. В следующем году предприятие отметит 75-летие своей работы. Несмотря на общие сложности, завод развивается, продолжает быть одним из флагманов отрасли, ведущим предприятием региона, которым мы по праву гордимся, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов в торжественной обстановке выразил благодарность коллективу предприятия и лично генеральному директору Андрею Боровикову за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в трудовой деятельности и большой вклад в производство металлоконструкций мостов и вручил Почетную грамоту Воронежской областной Думы. Почетными грамотами и Благодарностями регионального парламента были отмечены передовики производства «Воронежстальмост».

Евгений Ревенко также отметил сотрудников завода Благодарственными письмами.

«Сейчас работники предприятия фактически оказались на передовой – после нанесенного ущерба Крымскому мосту сотрудники трудились круглосуточно, в три смены, чтобы произвести металлоконструкции, необходимые для восстановления моста. Мы очень ценим этих людей и от всего сердца говорим спасибо за их самоотверженный труд и золотые руки!» - сказал Евгений Ревенко.