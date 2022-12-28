РВК-Воронеж подвел итоги акции «В новый год – без долгов!»

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По правилам акции лояльности, организованной «РВК-Воронеж», абоненты, оплатившие долги до 23 декабря, стали участниками розыгрыша призов.

По условиям розыгрыша генератор случайных чисел выбрал 30 победителей, которые получат подарочные сертификаты на денежные суммы и 5 абонентов, которые стали обладателями поощрительных призов. Были разыграны 5 сертификатов на сумму 4000 рублей, 10 – по 3000 рублей, 15 – по 1500 рублей, а также 5 сим-карт с 50% скидкой на услуги связи. Партнерами акции стали X5 Group и «Билайн», а призовой фонд составил почти 80 тысяч рублей.

«Мы второй раз проводим акцию с поощрением наших добросовестных клиентов денежными призами. Подарки распределились в зависимости от объема погашенного долга. Так, например, абоненты, оплатившие задолженность от 10000 рублей и более, получат сертификаты на 4000 рублей», - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Каждому участнику, чей лицевой счет победил в розыгрыше, специалисты «РВК-Воронеж» позвонят в первую рабочую неделю после новогодних праздников с 9 января и сообщат, где и как получить призы.

Напомним, акция лояльности проходила с 1 по 22 декабря. Ее участниками стали абоненты из категории «частные лица», находящиеся на прямых расчетах с водоканалом и оплатившие задолженность до 23 декабря.