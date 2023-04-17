Владимир Нетёсов: «Воронежская облдума расширила список граждан, имеющих право на меры поддержки в рамках социальной газификации»

фото: Воронежская областная Дума

Решение было утверждено депутатами в ходе очередного заседания регионального парламента.

В целях расширения категорий потенциальных получателей денежной компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилья были внесены необходимые корректировки в ряд статей регионального закона «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить члены семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также военнослужащих-контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Размер денежной компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилого помещения для этой категорий льготников составит сто тысяч рублей однократно, но не более фактически затраченных средств на эти цели. Финансирование соответствующих расходов будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных на данные цели законом Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Также принятым законом расширен перечень работ по газификации жилого помещения, учитываемых при предоставлении дополнительной меры социальной поддержки. К уже имеющимся мероприятиям добавлено приобретение оборудования и материалов, необходимых для систем отопления (теплоснабжения), горячего водоснабжения и вентиляции жилого помещения, а также монтаж и подключение к внутридомовым инженерным системам газоснабжения, электроснабжения, отопления и водоснабжения внутридомового газового оборудования, монтаж систем отопления и вентиляции.

Напомним, в Воронежской области с 2021 года действует программа социальной газификации. Согласно ей, подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств жителей. Работы по подключению к сетям газопотребления внутри границ участка, а также покупка необходимого внутридомового газового оборудования осуществляется за счет потребителей. Исключение составил ряд льготных категорий граждан.

Для этого депутатами Воронежской областной Думы был принят закон, который позволяет ряду категорий граждан получить господдержку на газификацию домовладений в границах земельного участка.

На компенсацию или субсидию в размере до 100 тысяч рублей могут рассчитывать инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий, вдовы инвалидов участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родители, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, малоимущие многодетные семьи.

Кроме того, поддержку в максимальном размере 50 тысяч рублей могут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума, которые не относятся к вышеперечисленным категориям.

Очередным решением парламентариев перечень получателей льгот был расширен.

– Со стороны депутатского корпуса реализации мероприятий в рамках программы социальной газификации уделяется особое внимание – это и бытовой комфорт, и существенное повышение качества жизни граждан. При этом мы обязаны оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.