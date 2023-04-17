Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Многодетным семьям возместят часть затрат на обучение детей в колледжах и техникумах»

фото: Воронежская областная Дума

Им будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих среднее профессиональное образование в Воронежской области.

Соответствующее решение было утверждено в рамках 30-го заседания Воронежской областной Думы. Инициатива была разработана во исполнение поручения Президент России Владимира Путина по итогам заседания Президиума Госсовета РФ в июне прошлого года.

– Поддержка многодетных семей постоянно находится в центре внимания органов власти. Чтобы дополнительно помочь им, и при этом стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, в регионе была разработана новая мера социальной поддержки. Если в многодетной семье есть дети, получающие платное образование в колледжах, техникумах и других учебных заведениях среднего профессионального образования на территории региона, они смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости годового обучения каждого такого ребенка, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Мера социальной поддержки будет предоставляться в виде денежной компенсации в размере половины стоимости годового обучения каждого обучающегося ребенка из многодетной семьи однократно за период обучения в одной образовательной организации. Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года и касаются договоров, заключенных в 2022/2023 – 2024/2025 учебных годах. Порядок предоставления выплаты определяется департаментом соцзащиты региона.

Как показал мониторинг, численность детей из многодетных семей, осваивающих программы среднего профессионального образования на платной основе, составляет 550 человек. При этом средняя стоимость платного обучения в год оценивается в 52 тысячи рублей.

Исходя из этого, в 2023 году на реализацию закона из областного бюджета заложено 14,3 млн рублей.