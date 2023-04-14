Выходные в Воронеже: премьера «Рахманианы», эмали Церетели, Большой фестиваль мультфильмов

Выставка Церетели Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«РАХМАНИАНА»

Воронежский театр оперы и балета посвятил 150-летию Рахманинова двойную премьеру. 15 апреля представят «Рахманиану». В проекте исполнят самые известные произведения великого маэстро.

Откроет вечер одноактная опера «Алеко», в свое время получившая высокую оценку Чайковского. Ее поставил режиссер Денис Постоева. Опера будет сочетаться с хореографией!

Во втором отделении состоится премьера хореографической постановки «Концерт № 2». Балет на Второй концерт Рахманинова, принадлежащий к вершинам мирового творчества, поставили хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский.

Второй концерт Рахманинова вместе с симфоническим оркестром театра под управлением Ольги Нестеровой будет играть талантливая российская пианистка, лауреат XI Международного юношеского конкурса имени Чайковского Инна Забрускова. Она получила награды на 16 конкурсах, таких как Vivat Musica, «Серебряный камертон», «От Баха до Джаза», она лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», Международного конкурса имени Свиридова, премии Classic pure Vienna international music competition (Австрия), Международного конкурса пианистов Clavi Cologne (Германия), Обладатель Гран-при VII Московского открытого фестиваля искусств «Созвучие».

Начало в 18.00 (12+)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАСХАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

14 и 15 апреля в филармонии пройдут Пасхальные концерты. Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого представит произведения отечественных и зарубежных композиторов, посвященные Светлому празднику.

В первом отделении прозвучат арии из мистерии «Парсифаль» Рихарда Вагнера, ария из оратории «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и ария из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя. Солировать будут Алексей Тюхин и Мария Бойко.

- Монументальная опера-мистерия Рихарда Вагнера «Парсифаль» ставилась во многих крупнейших театрах мира. Мне выпало счастье исполнить это произведение впервые в Воронеже! Ария будет звучать на языке оригинала - на немецком. Это довольно редкое явление на воронежской сцене, - рассказал исполнитель партии Амфортаса Алексей Тюхин.

Второе отделение начнется с премьерного для Воронежа исполнения увертюры «Торжество православия» современного российского композитора Владислава Панченко. Затем прозвучит симфоническая картина «Из Апокалипсиса» Анатолия Лядова. Концерт завершит увертюра «Светлый праздник» Николая Римского-Корсакова - интереснейший пример светского музыкального произведения, полностью основанного на темах церковной службы.

14 апреля в 19.00, 15 апреля в 18.00 (12+)

фото филармонии

БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ

В Воронеже снова принимают Большой фестиваль мультфильмов. 12-й его сезон пройдет с 14 по 16 апреля по традиции в кинотеатре «Спартак».

В трехдневной программе - сборники короткометражных анимационных фильмов, которые собрали фильмы-лауреаты различных фестивалей и работы молодых режиссеров-аниматоров.

Откроется БФМ 14 апреля в 20.00 взрослой программой «У неба нет края» (18+). В нее вошли 10 короткометражных российских анимационных фильмов для взрослых. Это фильмы-призеры московского БФМ-2022. В ней есть довольно откровенные фильмы. В частности, смешной анимационный фильм «Красные щеки Маро» - студенческая лента о стыдливой девушке, которой пришлось работать на съемках порно-фильма.

15 апреля покажут две программы. В 12.30 - детскую «Тучкины штучки» (6+). Это сборник из 17 короткометражек, в нем есть и мультфильмы больших студий, и студенческая анимация. Например, очень смешной фильм «Как волки едят детей» сделала студентка Колледжа анимации. А еще есть история о дружбе мальчика и автобуса, о кролике и невоспитанных кошках, о Бабе-Яге, которая хочет танцевать на вечеринке, и другие анимационные короткометражки.

В 20.00 можно посмотреть взрослую программу «Как я вырос» (18+), в которую вошли призеры московского БФМ-2022. В программе восемь короткометражных фильмов. Это победители различных анимационных фестивалей. Например, венгерский «Амок» - первый призер фестиваля в Анси, главного анимационного фестиваля в мире. Демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

16 апреля в 12.30 покажут детскую программу «Комната моей мечты» (6+). В ней девять короткометражных анимационных фильмов зарубежных студий, рассчитанных на семейную аудиторию. В сборник вошли мультфильмы и совсем для малышей, и для всей семьи. Например, «Самая скучная бабуля в мире» - лента про взаимоотношения девочки и бабушки.

БФМ

ВЫСТАВКА ЦЕРЕТЕЛИ

14 апреля в музее имени Крамского открывается выставка «Радость жизни». Экспозиция представит работы Зураба Церетели. В Воронеж привезли 56 экспонатов мастера - 33 живописных полотна, 21 объемную эмаль и две скульптуры.

- Работы художника похожи на ожившие цветные сны, и каждая - ода жизни. Здесь символичен и цвет, и характерные образы, и сама идея нераздельного существования природы и человека. Яркие, жизнеутверждающие, иногда ироничные картины-новеллы словно погружают зрителя в безграничные просторы уникального художественного измерения. Мастер созвучен современности даже тогда, когда он обращается к вечным, классическим темам. В его произведениях, есть то, что так нужно человеку - необыкновенная и неизбывная, побеждающая сила жизни, - анонсировали проект в музее.

Воронежца в последний раз видели эмали президента Российской академии художеств в 2016 году.

Выставка продлится до 28 мая, 0+