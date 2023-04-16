Воронежский «Факел» сыграл с грозненским «Ахматом» лишь вничью из-за ошибки вратаря

Все усилия «Факела» заработать три очка свела на нет ошибка вратаря. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» начал домашний матч с грозненским «Ахматом» активно. На пятой минуте после скидки Роман Акбашев неплохо ударил в угол, но вратарь гостей Георгий Шелия вытащил мяч. Вскоре у гостей защитник Шатара на ровном месте получил травму, вместо него вышел Нижич. На 15 минуте «Ахмат» открыл счет. Лечи Садуллаев мягко навесил с правого фланга, Илья Свинов необдуманно пошел на перехват. В результате Артем Тимофеев спокойно скинул головой мяч в ворота мимо голкипера, побежавшего как на пожар.

После этого «Факел» больше владел мячом, но без особого толку. А вот у «Ахмата» Антон Швец на 28 минуте хорошо приложился из-за штрафной – чуть мимо. «Факел» ответил выстрелом Ираклия Квеквескири на 35-й также издали, вновь спас Шелия.

А вот на 41 минуте «Факел» рисковал заработать пенальти. Защитник Сергей Божин, вернувшийся после долгого перерыва, пытаясь помешать легионеру гостей Конате, остановил мяч то ли вне штрафной, то ли уже в ней, то ли рукой, то ли плечом. Судья Галимов с помощниками подумал и 11-метровый назначать не стал.

Последний опасный момент первого тайма снова был за «Ахматом». На 43 минуте Швец после подачи углового, назначенного вместо потенциального пенальти, бил опасно, но чуть выше ворот.

Во втором тайме вышел на замену легионер «Факела» Брахими, и наша команда поддала жару. Сначала алжирский легионер пронесся по правому флангу и точно отдал Акбашеву в центр штрафной, но Роман ударил в защитника. Но вскоре он исправился. На 55 минуте после фола на Квеквескири Акбашев классно подал штрафной, и Божин, подключившийся к атаке, головой ударил точно в «девятку» - 1:1. И буквально в следующей атаке Роман ударил в дальнюю от Шелии штангу.

На 59 минуте после сутолоки в штрафной «Факела» снова был просмотр на пенальти, и вновь судья принял решение в пользу воронежцев. А на 65-й вышедший на замену Максимов, в целом выглядевший тяжеловато и неуклюже, запустил по правому флангу Брахими. Прострел, и Семенов опередив Аппаева, отправил мяч на угловой.

На 78 минуте был еще оригинальный розыгрыш штрафного «Факелом». Акбашев отдал пас в штрафную Квеквескири, Ираклий ударил чуть мимо дальнего угла. Увы, это был последний опасный момент «Факела» в этом матче.

На четвертой к добавленной к основному времени минуте «Ахмат» едва не вырвал победу. После несколько хаотичных, но удачных действий гостей мяч прилетел в штангу, Свинов неудачно смахнул, тот в результате попал к джокеру гостей Агаларову, но Гамид во второй раз в сезоне не огорчил «Факел». Помешал Божин, загородивший мячу путь в ворота своим телом. Сергей был, пожалуй, лучшим игроком матча, хотя то, что им признали Квеквескири, тоже неудивительно. Ираклий выигрывал почти все единоборства и практически не ошибался.

«Факел» набрал 18 очко, остался 14-м и сохранил отрыв в четыре от находящихся на 15 месте «Химках». До московского «Торпедо», застрявшего на самом дне турнирной таблицы, теперь пять.

Следующий матч «Факел» сыграет тоже в Воронеже с «Оренбургом» 22 апреля. Уральцы после домашнего разгрома от «Локомотива» 1:4 будут злыми. Игра начнется в 16.30.