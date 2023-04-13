Спортивные выходные в Воронежской области: игра «Факела» с «Ахматом» и три турнира каратистов

На трибуны Центрального стадиона профсоюзов лучше приходить заранее. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Предстоящие выходные порадуют любителей спорта разнообразными соревнованиями. Поклонников футбола на Пасху, в субботу, 16 апреля, ждет домашний матч «Факела» с грозненским «Ахматов». Зрителей, как всегда, просят прийти заранее, чтобы не создавать очереди перед входами на Центральный стадион профсоюзов. Матч, в котором померяются силами 14-я и 5-я на данный момент команды Премьер-лиги, стартует в 16.30.

Для любителей единоборств есть возможность увидеть сразу три турнира. С 14 по 17 апреля в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1А) пройдут всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. В них будут участвовать 400 спортсменов. Соревнования начнутся в 9.00. Кроме того, 16 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Димитрова, 2в, корпус 1) каратисты померяются силами в рамках чемпионата и первенства Воронежской области. Эти соревнования начнутся в 10.00.

Сразу в двух районах Воронежской области с 13 по 17 апреля проведут всероссийские и региональные соревнования по спортивному ориентированию «Тихий Дон». 650 их участников будут определять сильнейших в лесах у села Александровка Донская и поселка Лесной Павловского района, а также у села Лозовое Верхнемамонского района. Соревнования в каждый из дней стартуют в 9.00.

15 апреля в конно-спортивном комплексе «Яменская Усадьба», Рамонский район (село Ямное, ул. Строителей, д.8) пройдут Кубок Воронежской области и региональные соревнования по конному спорту, посвященные Дню Победы. 80 всадников будут показывать свое мастерство в выездке, начиная с 10.00.

В тот же день в поселке Пригородный Калачеевского района состоятся областные соревнования по плаванию «День комплексиста». Они пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Калачеевский» (ул. Космонавтов, 48). В соревнованиях будут участвовать 160 пловцов. Турнир начнется в 9.00.

15 и 16 апреля на Воронежском водохранилище в районе Отрожка-Плавни пройдет турнир по ловле рыбы спиннингом с лодок. Соревнования начнутся в 7.00. В них покажут себя 50 искусных рыбаков.