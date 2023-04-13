Установить во дворе тренажеры и обновить оборудование в детском саду

фото: Воронежская городская Дума

Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел личный прием граждан. Встреча состоялась в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Основные вопросы, с которыми обратились воронежцы к спикеру, касались благоустройства, ремонта в образовательных учреждениях и установки игрового оборудования на детских площадках.

НЕ ТОЛЬКО ОБОРУДОВАНИЕ, НО И РЕМОНТ

Так, рассказала о проблемах заведующая детским садом №78, что расположен в микрорайоне «Больница «Электроника». На кухне, где готовят деткам еду, требует ремонта оборудование. Она попросила Владимира Ходырева помочь закупить новое. Также после зимы стало ясно, что некоторые прогулочные беседки для воспитанников необходимо отремонтировать. И напомнила, что благодаря помощи спикера в прошлом году четыре прогулочные веранды обновили.

Заведующая рассказала, что у детского сада №78 много достижений. Недавно он вошел в топ-30 лучших дошкольных образовательных учреждений в Воронежской области, занял втрое место по Воронежу и шестое по региону. На этом сотрудники не останавливаются. Детсад постоянно участвует в различных конкурсах. Победы и позволяют закупать современное оборудование для обучения. Помогает активно учреждению и Владимир Ходырев. Например, он подарил детскому саду первую интерактивную доску.

Не отказал депутат и в этот раз. Он пообещал решить вопросы с ремонтом и оборудованием, а также запланировал лично посетить детсад в ближайшее время.

МАЛЫШАМ – ГОРКУ, ВЗРОСЛЫМ - ТРЕНАЖЕРЫ

Пришла на прием к парламентарию и старшая по дому №4 по улице Электровозная. Она попросила помочь с установкой горки для малышей. Игровое оборудование во дворе есть, но элементов именно для деток младшего возраста не хватает. Кроме того, жители хотели бы установить во дворе спортивные тренажеры. И еще - посадить живую ель. Владимир Ходырев сказал, вопросы будут решены в этом году в рамках исполнения наказов избирателей.

Также женщина рассказала народному избраннику о том, что на сегодняшний день больше всего волнует местных жителей. Оказалось, нет во дворе закрытой площадки для сбора мусора. С ее установкой в этом году обещал помочь депутат горДумы Владислав Новомлинский.

Ирина Шабанова