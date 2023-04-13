Губернатор рассказал о строительстве в Воронежской области до 2027 года 333 объектов

Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев 13 апреля выступил с ежегодным посланием и отчетом о работе правительства перед депутатами Воронежской областной Думы. Глава региона рассказал, что в Воронежской области с 2023 по 2027 год в рамках областной адресной инвестиционной программы планируется профинансировать строительство 333 объектов на общую сумму свыше 90 млрд рублей.

По его словам, 333 новых объекта – составляет 132% к уровню предыдущего пятилетнего периода.

В целом же за последние пять лет – с 2018 по 2022 год – по поручению главы региона объем финансирования областной адресной инвестпрограммы был существенно увеличен. На строительство и реконструкцию объектов за это время направили уже 69 млрд рублей (более 40 млрд - из областного и местных бюджетов).

Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области

Всего за пять лет в регионе построено и реконструировано:

74 объекта образования, в том числе 27 школ и 47 дошкольных учреждений;

62 объекта здравоохранения, в том числе 4 больницы, 5 поликлиник, 53 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории;

99 объектов физической культуры и спорта;

13 объектов культуры, в числе которых 10 сельских Домов культуры;

3 дома-интерната для пожилых людей.

Коснулся Александр Гусев и сферы ЖКХ. Так, за «пятилетку» было введено 166 объектов водоснабжения и водоотведения, построены 44 котельные, проложено 335 км газовых сетей.

С 2019 года по моему поручению в регионе реализуется масштабный проект капитального ремонта объектов социальной сферы, благоустройства прилегающих к ним территорий и оснащения отремонтированных объектов оборудованием, отметил в своей речи глава региона.

И добавил, что реализация этой программы является наиболее эффективным механизмом решения проблем содержания объектов в качественном состоянии, что актуально сегодня для всех муниципалитетов области.

По программе за четыре года действия – с 2019 по 2022 год на эти цели было израсходовано свыше 9 млрд рублей или порядка 2,3 млрд ежегодно.

Ирина Шабанова