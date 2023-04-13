Субсидии и льготные кредиты: как власти помогают малому и среднему бизнесу в Воронежской области

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Круглый стол на тему «2023: меры поддержки и новые возможности для малого и среднего бизнеса» состоялся 6 апреля в Воронежском доме журналистов. Участие в крайне актуальной на фоне санкций дискуссии приняли представители исполнительной, законодательной власти и бизнеса.

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- В условиях нынешней непростой внешнеполитической и экономической ситуации поддержка предприятий сейчас важна как никогда ранее, - уверен заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов. - Соответственно и федеральное правительство, и региональное прилагают максимум усилий, чтобы помогать нашему бизнесу. Специально для предприятий промышленности реализуются меры государственной поддержки. В нашей области это и субсидии за приобретенное новое оборудование, за проводимые НИОКРы и выставки, это и займы по льготным процентным ставкам.

К примеру, при покупке станка региональные власти компенсируют предприятию до 50% его стоимости, но не более 20 миллионов рублей. Крайне важный момент – разработка и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. Здесь размер субсидии составляет 50% понесенных затрат, но не более пяти миллионов рублей на одного участника конкурсного отбора.

В целом для продвижения продукции и расширения рынков сбыта – предприятия участвуют в выставочных мероприятиях. По этой статье расходов может компенсироваться 80% понесенных затрат, но не более 1,5 млн рублей на одного заявителя.

Федеральные меры господдержки промышленности еще шире. Их порядка 80-ти видов. Все представлены в навигаторе мер господдержки в ГИСП. При этом растет общий объем поддержки. За 2021-й год из федерального бюджета региональными предприятиями привлечен объем поддержки на сумму 3,5 миллиарда рублей. А в 2022-м году сумма увеличилась до шести миллиардов. Что касается регионального бюджета, то в прошлом году мы выделили порядка 360 миллионов (в 2021 – 96,2 млн рублей).

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- Региональный фонд развития промышленности Воронежской области предоставляет господдержку предприятиям в форме льготного займа, - отметил его директор Вадим Дмитриев. - У нас достаточно узкий сегмент деятельности – мы финансируем только приобретение оборудования. Почему именно такое направление? Мы долгие годы слышали от бизнеса, что ему нужны дешевые ресурсы для развития. И теперь за счет льготных займов мы даем такую возможность. Если предприятие покупает новое оборудование, то ставка составит один - два процента, если не новое – ставка поднимается до трех процентов. Важная деталь – ставки в период действия договора остаются неизменными. К примеру, в прошлом году они ни разу не менялись, несмотря на нестабильную ситуацию в финансовом отечественном секторе. Например, к нам обращались предприятия, у которых ставки по банковским кредитам прыгали до 30-33 процентов. Наша первоочередная задача – оказывать помощь в развитии. Цели заработать у нас нет. В прошлом году совместно федеральным ФРП и региональным фондом развития промышленности были одобрены заявки на общую сумму три миллиарда, а сейчас на начало апреля мы уже получили заявок на восемь миллиардов. Раз есть рост, значит, работа ведется в нужном направлении. И тот факт, что при нашем содействии в Аннинском районе будет построен первый завод в стране по производству лимонной кислоты, подтверждает правильность нашего курса.

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- Текущая задача МТС – помочь предпринимателям в регионах сократить издержки и повысить производительности труда. С этими задачами эффективно справляются цифровые технологии, – поделился планами директор экосистемной компании в Воронежской области Василий Голуб. – Например, сегодня мы видим всплеск интереса воронежских предпринимателей к системам умного видеонаблюдения. Камеры, подключенные к программе на основе искусственного интеллекта, не только успешно справляются не только с вопросами традиционной безопасности, но и способны различать сотрудников предприятия по лицу, распознавать корпоративный транспорт по регистрационному номеру и даже контролировать качество или сохранность упаковки продукции на конвейерной ленте. Сегодня наши умные камеры успешно трудятся на территории всего Центрального Черноземья – Особой экономической зоны «Центр», контролируют полигоны ТБО и сельскохозяйственные склады и элеваторы. По сравнению с апрелем прошлого года спрос на услуги видеонаблюдения в Воронежской области увеличился в 3,5 раза.

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- В условиях санкций вот уже около года остро стоит вопрос с ИТ-оборудованием. И этот фактор стимулирует важные изменения в сфере корпоративных приоритетов, - пояснил руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Воронежской области Артем Ворона. - Если раньше многие предприятия пытались использовать свою «железку» - закупали собственные сервера, то теперь интересы явно смещаются в сторону работы с отечественными облачными сервисами, которые предоставляют любые требуемые мощности буквально по щелчку пальцев. При этом не нужно тратить дополнительные ресурсы на закупку новых серверов и их дальнейшее обслуживание. В «облаке» необходимый объем легко масштабируется по потребности бизнеса в текущий момент, а оплата осуществляется только за используемые мощности. Причем, своим клиентам мы гарантируем защиту корпоративных данных за счет развитой сети ЦОДов по всей России. Мы готовы настроить облачный сервис под нужды бизнеса любого масштаба, рода деятельности или специфических потребностей.

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- В Сбере есть ряд кредитных программ поддержки компаний и предпринимателей, - рассказала начальник отдела кредитования клиентов малого бизнеса Воронежского отделения Сбера Ирина Соловьева. – Например, кредиты для сельхозтоваропроизводителей по льготной ставке не более 5%. За первый квартал мы выдали более одного миллиарда рублей и сейчас в работе на цели реализации весенне-полевых работ находится более 200 заявок на аналогичную сумму по клиентам малого бизнеса. Так же востребованы кредиты по программе МЭР (ПП 1764) под льготные ставки ключевая+2,25% или ключевая+3% на оборотные и инвестиционные цели. В 2022 году более двух тысяч клиентов воспользовались данной программой.

Для клиентов, у которых отсутствует залог, существует возможность привлекать поручительство Гарантийного фонда Воронежской области, с которым Сбер активно взаимодействует. Максимальная сумма поручительства на одного заемщика 25 миллионов рублей. В настоящий момент более 1,5 млрд кредитов выдано с привлечением поручительства Фонда.

Как известно, новому предприятию или только что зарегистрированному ИП практически невозможно получить кредит в банках на выгодных условиях из-за отсутствия кредитной истории. Именно для этой цели в банке был реализован продукт Welcome кредит. Он выдается на символическую сумму 10 или 50 тысяч рублей клиентам со сроком регистрации от 0 до 6 месяцев. Данный продукт позволяет за шесть месяцев пользования кредитом сформировать кредитную историю, после чего клиент может обратиться за полноценным кредитованием по имеющимся в Банке программам.

Для удобства, на нашем сайте есть конструктор программ. Он позволяет любому клиенту по ИНН узнать, какой программе соответствует организация или ИП. Выбрав программу, клиент там же может подать онлайн заявку в банк. Это важно, что взаимодействие происходит дистанционно, без необходимости посещать офис банка. Это существенно экономит время клиентов.

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- Поддержка малого и среднего бизнеса, на мой взгляд, это не главная цель, - не сомневается руководитель фракции КПРФ в Воронежской городской думе Константин Ашифин. - Главное – поддерживать средний класс, ведь именно на него опирается любое уважающее себя государство. При Воронежском обкоме КПРФ действует Совет трудовых коллективов, мы решаем многих проблемные вопросы.

Но для кардинального решения проблемы, особенно такой масштабной, нужна государственная стратегия. Здесь нельзя быстро добиться успеха! Нужен кропотливый и многолетний процесс, и лишь тогда мы увидим плоды.

Поддержка, фонды, кредиты - все это хорошо. Но это рыба, нам нужно дать людям удочку. На мой взгляд, нужны банки, целью которых не является зарабатывание денег. Госбанк должен решать иные задачи. Он должен стать субъектом экономических отношений, органом, который перекачивает деньги в бизнес.

Я не хочу сгущать краски, но на фоне позитива, о котором рапортуют коллеги, есть объективная реальность. А она говорит, что в 2022-м году на территории Воронежской области перестали существовать почти три тысячи малых предприятий. Воронежцы помнят, как в 90-е годы пытались уничтожить наш воронежский авиазавод, и только вмешательство коммунистов - нашего депутата Госдумы Гаврилова, самого Зюганова – остановило этот процесс.

Да, у меня достаточно скептический взгляд в будущее, тем не менее, жить надо. Кризис – это плохо. Но с другой стороны, он открывает новые возможности, и малому, и среднему бизнесу в том числе.

И нужно, чтобы власть повернулась лицом к среднему классу, и малому и среднему бизнесу в том числе. Нужна достойная и четкая стратегия развития, только так можно выбраться из нынешней непростой ситуации.

Алексей СЕРГУНИН