Воронежский губернатор: «В регионе появятся филиалы ОЭЗ «Центр»

Губернатор осматривает мощности предприятия на ОЭЗ "Центр". Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с отчетом перед депутатами облдумы. Прямой эфир состоялся в четверг, 13 апреля. В этот раз глава региона подвел итоги не только за прошедший 2022 год, но и за последние пять лет.

Говоря об экономическом развитии, он подчеркнул, что Воронежская область сегодня привлекательна для инвесторов. За пять лет властям удалось создать комплексную систему территорий с особыми условиями ведения бизнеса, где одним из инструментов стимулирования является инфраструктурная поддержка.

- Флагманской точкой роста промышленности является Особая экономическая зона «Центр». Моя инициатива о создании площадки была поддержана в 2018 году Президентом Владимиром Путиным, - сообщил губернатор.

В создание инфраструктуры ОЭЗ «Центр» было вложено почти 1,8 млрд рублей. Сейчас строительство находится на завершающем этапе. 11 компаний уже получили статус резидентов. Общий вклад инвестиций оценивается более чем в 30 млрд рублей. На предприятиях появятся свыше 3 тысяч новых рабочих мест. Только в 2022 году, во время введения санкций Западом, резидентами стали еще 4 компании с общим объемом инвестиций 7,5 млрд рублей. Они создадут более тысячи рабочих мест.

Рассказал Александр Гусев и о задачах, которые стоят перед экономическим блоком правительства, чтобы увеличить поток инвесторов в 2023 году. Их две.

Первая – присвоить официальный статус индустриального парка «Масловский-2» земельному участку площадью 250 гектаров на территории Новоусманского района. Вторая – определить земельные участки для создания «филиальной сети» особой экономической зоны «Центр» в муниципальных районах области.

- «Сегодня ОЭЗ «Центр» заполнена, и мы думаем о ее расширении, - подчеркнул глава Воронежской области.

Всего на данный момент в регионе действуют шесть индустриальных парков, в которых размещено 147 резидентов. Объем уже вложенных инвестиций составил 46 млрд рублей, создано более 6 тысяч новых рабочих мест. В 2022 году данные площадки пополнились еще двадцатью компаниями с объемом инвестиций более 4 млрд рублей. А в прошлом году было принято решение о создании в рамках кластера нового индустриального парка «Подгоренский».