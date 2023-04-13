Сергей Лукин: «Анализ правоприменительной практики позволяет своевременно вносить коррективы в федеральное законодательство»

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В числе рассмотренных парламентариями вопросов – законопроекты, направленные на совершенствование законодательного регулирования различных аспектов жизни россиян.

В частности, были одобрены изменения в Закон об энергосбережении и энергетической эффективности, сообщил в своем комментарии нашему изданию Сергей Лукин.

Документ уточняет перечень объектов, в отношении которых не требуется обязательное оснащение приборами учета энергетических ресурсов. Согласно принятым поправкам, их можно не устанавливать только в том случае, если здание планируется отремонтировать в ближайшие три года по региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Сергей Лукин пояснил: «Как вы знаете, в соответствии с положениями Жилищного кодекса, региональные программы капитального ремонта формируются на значительный срок, порядка 25-30 лет. При этом ранее оснащению приборами не подлежали все дома, включенные в региональные программы капремонта. Разумеется, такое положение дел не способствовало установке приборов учета. Что, в свою очередь, отрицательно сказывалось на выполнении государственных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации. Теперь этот законодательный пробел будет устранен».

Сенатор добавил, что новое правило распространяется на многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта до дня вступления в силу федерального закона.

Также в ходе заседания Совет Федерации одобрил законопроект, который совершенствует механизм целевого обучения в вузах. Он направлен на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей.

«Результатом должно стать совершенствование системы подготовки специалистов, расширение возможностей для молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создание гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения», - уточнил Сергей Лукин.

Согласно тексту закона, под целевым обучением понимается получение гражданином профессионального образования в соответствии с договором, который предусматривает трудоустройство выпускника по завершении им обучения и осуществление им трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией. Будут в таком договоре зафиксированы и обязательства заказчика целевого обучения, касающиеся мер поддержки студента в период получения образования.

Заказчиками целевого обучения могут стать государственные органы власти – федеральные и региональные, органы местного самоуправления, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. А вот иноагенты и лица, указанные в законе об ответных мерах противодействия на антироссийские санкции со стороны США и других недружественных стран, такой возможностью обладать не будут.

Сенатор акцентировал внимание на том, что теперь все заявки на целевое обучение будут носить публичный характер. А именно, заказчик целевого обучения обязан размещать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения и о социальных гарантиях, выплатах при осуществлении трудовой деятельности, а также о работодателе, с которым впоследствии будет заключен трудовой договор. При этом выпускники школ одного региона смогут поступать в вуз, расположенный в другом регионе.

«В России создается более прозрачная и эффективная система целевого обучения. Это особенно важно в условиях дефицита квалифицированных молодых кадров, который испытывают предприятия ведущих отраслей экономики страны в настоящее время. Большое значение имеет и то, что закрепленный в законе подход к целевому обучению сделает возможной подготовку специалистов, у которых со студенческих лет есть прочная связь с производством», - заявил Сергей Лукин, оценив своевременность принятия поправок в Закон об образовании.

Среди актуальных вопросов, обсуждавшихся сенаторами в рамках насыщенной повестки заседания – расширение перечня ситуаций для продления «ипотечных каникул» и продление срока действия этой меры поддержки для ряда случаев.

Так, поправками в Закон о потребительском кредите предусмотрена возможность получения «ипотечных каникул» заемщиками, пострадавшими и утратившими имущество в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. При этом требование об изменении условий кредитного договора должно быть отправлено заемщиком банку в течение 60 дней.

В свою очередь, изменения, внесенные в Закон о Центральном Банке РФ, увеличивают предельный срок обращения заемщика с требованием о предоставлении «кредитных каникул» для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших от санкций отраслей.

Действие закона о кредитных каникулах, предоставляемых гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, завершилось 31 марта, напомнил Сергей Лукин.

«Одобренный Советом Федерации законопроект продлевает действие этого закона до 31 декабря 2023 года», – проинформировал парламентарий.

По мнению сенатора, механизм кредитных каникул показал свою эффективность, что подтверждается информацией ЦБ РФ: с марта прошлого года россияне оформили кредитные каникулы на два триллиона рублей. При этом около трех четвертей из них возвращаются после каникул к обслуживанию долга – об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Такие кредитные каникулы, по ее словам, абсолютно обоснованны – они позволяют большинству людей, оказавшимся в непростых обстоятельствах, избежать банкротства.

«Совет Федерации постоянно осуществляет анализ правоприменительной практики принимаемых законопроектов, что позволяет оценить их эффективность и своевременно внести необходимые коррективы. Это касается и совершенствования законодательных норм, и расширения использования решений, доказавших свою эффективность», - подчеркнул Сергей Лукин, комментируя итоги заседания.

Ольга Вороновская