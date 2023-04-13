Михаил Шуфутинский: Жить надо там, где работаешь!

Михаил Шуфутинский в Воронеже в 2015-м Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сегодня, 13 апреля, юбилей отмечает Михаил Шуфутинский. Мэтру шансона 75! А он в прекрасной творческой форме и запланировал целый тур юбилейных концертов. Михаил Захарьевич неоднократно был в Воронеже с гастролями и запомнился корреспондентами «Комсомолки» мудрым и при этом очень простым человеком. Впрочем, вы и сами можете в этом убедиться. Мы решили вспомнить интервью шансонье, которое он дал нам во время визита в Воронеж в 2015-м. И вы знаете, какой удивительный факт: ни наши вопросы, ни ответы мэтра не устарели! Шуфутинский размышлял о том, что Европе скоро надоест слушать заокеанского соседа, а также признался, почему не экономит в кризис и отчего не пошел бы наставником в шоу «Голос».

Михаил Шуфутинский в Воронеже в 2015-м Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КРИЗИС? ТАК Я САМОЛЕТ ИЛИ ЯХТУ НЕ СОБИРАЮСЬ ПОКУПАТЬ

- Михаил Захарович, у вас танцовщицы за концерт раз 10 сменили костюмы, на вас кризис не сказался, что ли? – поинтересовалась «Комсомолка» у мэтра.

- Мы бы могли и больше менять. Разве это к кризису имеет отношение? - удивился мэтр.

- А разве нет? Все как-то поджимаются.

- Мы на этом поджиматься не будем. Концерт - наше главное дело, наша работа. Экономить мы не будем на публике. У меня такой стиль. Такое видение того, что я должен зрителям на сцене дать. Поэтому им и нравится.

- Ну так, а секрет борьбы с кризисом у вас есть? На чем можете ужаться, если что?

- А мне ни к чему ужиматься, у меня все есть. Необходимое. А самолет я не буду покупать. Я и не собирался. Я не буду покупать яхту - она мне не нужна. Так что нет нужды ужиматься. Как говорится в моей песне: «А много ли нам надо, братцы, чтобы о счастье говорить? Чуть удачи, чуть любви и разобраться!». Вот и все. Все однажды сбудется. Никакого секрета нет, надо просто позитивно мыслить, видеть в жизни не только плохие, но и хорошие стороны, позитивные вещи.

- А что позитивного в вашей жизни?

- Много позитивного. У меня прекрасные сыновья. У них - дети. У меня же семеро внуков!

- Чем они вас радуют?

- Всем. Тем, что они у меня есть. У меня есть чудесная работа. Я востребован, у меня классные зрители. А что еще нужно позитивного? Мне кажется, и ситуация в мире сейчас повернется в нашу сторону. Поэтому у меня настроение хорошее.

- Почему вы так думаете? США, наоборот, всем твердит, что Россия агрессор…

- Говорить можно все, что угодно. Но не только на Америке мнение всего мира формируется.

- Так они и Европу подзуживают…

- Ничего. Я думаю, и Европа со временем разберется, и уверен, Америка повернется в нашу сторону. Если мы этого хотим.

- Сейчас все поддерживают отечественное.

- Я должен петь, где мне нравится. Это очень важно. Надо жить в той среде, где ты работаешь.

Михаил Шуфутинский в Воронеже в 2015-м Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НЕ ИМЕЮ ПРАВА СУДИТЬ ПЕВЦОВ ОБ ИХ ГОЛОСЕ, НЕ ИМЕЯ СВОЕГО ТАКОГО

- Как вы относитесь к интернет-мемам на ваш хит «3 сентября»? Люди снимают ролики, делают календари, соревнуются, кто круче сделает…

- Я что-то такое видел. Значит, песня понравилась. Несмотря на то, что она была записана в в 95-м году. А сейчас она переживает свой успех. У нас так получается, к сожалению, что проходит лет десять, пока песня вдруг вырвется, что все выдохнут: «Вот это да, а мы и не знали!». Потому что эфиров не хватает, песен много, он не безразмерный. У радиостанций разные форматы, поэтому не всегда успеваешь прокрутить песню столько, сколько нужно, чтобы она до людей дошла. Ведь у них много дел в жизни, кроме как слушать песни.

- А ТВ? У артистов сейчас модно участвовать в рейтинговых вокальных проектах. Вы были в жюри программы «Три аккорда». А в «Голос» пошли бы наставником?

- Думаю, что нет. Это не моя специфика. Я не считаю, что могу, как жюри, судить людей об их голосе, не имея своего такого. Как-то странно. Там такие голосистые ребята поют. У меня совсем другая специфика, я не певец, я исполнитель. Голос мой инструмент, вот и все. Поэтому нет, в «Голос» я бы не пошел, да и меня никто не пригласил туда. У меня совсем другая история.

- Вы заметили, что ребята голосистые - следите за дарованиями?

- По мере возможности, потому что жизнь очень насыщенная, и это хорошо. Много гастролей, много записей, много интервью, много всего. Ну и личная жизнь тоже должна как бы продолжаться, поэтому не успеваю много. Хотелось бы больше знать о том, что происходит вокруг, но не всегда это удается.

Михаил Шуфутинский в Воронеже в 2015-м Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЮБЛЮ БЫТЬ ОДИН В ХОРОШЕМ ДОМЕ И СРЕДИ ХОРОШЕЙ ПРИРОДЫ

- У вас один из сыновей живет в Филадельфии, другой в Москве. Кого из двоих чаще видите?

- Как ни странно, я обоих нечасто вижу. С Филадельфией разговариваю каждый день по «фейстайм», но бываю там нечасто. А старший сын хоть и живет в Москве, но нечасто удается пересечься, потому что я живу за городом. Он раз в две недели с детьми приезжает, для них мой загородный дом - дача. Зато не успеваю надоесть, это тоже хорошо.

- За городом живете, потому что любите уединение? По грибочки в лес?

- Нет. За грибочками не люблю. Люблю просто жить среди хорошей природы в хорошем доме. Не люблю соседей, поэтому давно не живу в многоквартирных домах. Не то, что не люблю людей, просто мне удобнее иногда быть самому себе предоставленным. У меня огромный дом, большой, хороший, комфортабельный. Вокруг меня есть люди, на участке еще несколько домов, где живут те, кто со мной работают. Но иногда я бываю один, совершенно не теряюсь, поваляюсь в кресле, посплю, и мне совершенно не одиноко. Так что в этом смысле нормально я себя чувствую.