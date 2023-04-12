Владимир Нетёсов: «В зоне внимания детского фонда решение системных вопросов»

фото: Воронежская областная Дума

11 апреля глава региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский Совет воронежского регионального отделения Российского детфонда, встретились с председателем фонда, президентом Международной ассоциации детских фондов Дмитрием Лихановым. Они обсудили деятельность организации и развитие регионального отделения «Фонд защиты детей», работающего на базе РДФв Воронежской области. Во встрече также приняли участие зампред правительства региона Олег Мосолов и председатель Воронежского отделения детского фонда и Фонда защиты детей Марина Севергина.

Владимир Нетёсов отметил, что Воронежское региональное отделение РДФ ведет масштабную работу с многодетными семьями, одаренными детьми, ребятами, оставшимися без попечения родителей и попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Вместе с органами государственной власти, коммерческими структурами, общественными организациями фонд занимается реализацией долгосрочных благотворительных программ, направленных на оказание дополнительной социальной помощи детям.

– Воронежскому отделению Российского детского фонда в этом году исполнилось 35 лет, почти 20 из них фонд работает в сотрудничестве с Воронежской областной Думой. Реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказываем помощь ребятам, которым нужны внимание и забота. При этом в зоне внимания не только адресная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и решение системных вопросов. Сейчас помимо органов власти детский фонд и фонд защиты детей поддерживают бизнес-сообщество, благотворительные организации, просто неравнодушные жители области, за что им огромное спасибо, – отметил Владимир Нетёсов.

На встрече было отмечено, что за последние три года значительно расширилась деятельность Фонда. Одна из главных на сегодняшний день программ регионального отделения Детского фонда – «Помощь жителям Донбасса, прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке». Она включает несколько направлений работы: гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В зоне особого внимания фонда дети-сироты из ЛНР – их обеспечивали одеждой, школьными принадлежностями, средствами гигиены, организовывали досуговые мероприятия.

За многолетнюю плодотворную работу в сфере защиты детей председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов был отмечен наградой общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Александр Иванов