Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Парламент готов обеспечить законодательные решения для реализации планов по развитию региона»

фото: Воронежская областная Дума

Парламентарии обсудили с руководителем области детали предстоящего отчета о работе Правительства региона за 2022 год и минувший пятилетний период, а также задали ряд вопросов.

Во вторник, 11 апреля, в преддверии традиционного годового отчета о работе облправительства Александр Гусев в Парламентском центре встретился с членами фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Участников встречи поприветствовал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил, что депутаты в рамках «часа исполнительной власти» уже заслушали отчеты всех департаментов, управлений и инспекций, встретились с заместителями, которые курируют отраслевые направления. В целом была отмечена положительная динамика социально-экономического развития региона.

– Прошедший год потребовал большой, напряженной работы от всех. К списку традиционных вопросов, которые мы решали сообща, добавились темы, связанные с СВО, поддержкой участников спецоперации и их семей. При этом сохранялись приоритеты по реализации национальных проектов, строительству инфраструктурных и социальных объектов, повышению зарплат бюджетников, созданию рабочих мест и решению других задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным в своих поручениях, – отметил Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

К встрече с главой региона депутатским корпусом было подготовлено порядка 30 вопросов и предложений, охватывающих практически все сферы жизни региона – от социального обеспечения граждан и развития транспортной системы до сферы жилищно-коммунального хозяйства и проектов формирования городской среды.

– Это наказы и инициативы жителей, с которыми они в течение года обращались к депутатам облдумы, как своим представителям во власти. Отмечу, что существенная часть предложений, обозначенных депутатским корпусом в рамках прошлых встреч, уже легла в основу Народной программы, реализуется, на это выделены средства из бюджета. Уверен, что и в дальнейшем конструктивная работа продолжится. Воронежская областная Дума, в свою очередь, готова обеспечить все необходимые законодательные решения для реализации обозначенных планов, оперативно внести изменения в бюджет на текущий год, – отметил Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Глава региона поблагодарил депутатов Воронежской областной Думы за активное взаимодействие. Он отметил, что совместная работа ведется в социальной, бюджетной сфере, в реализации адресной инвестиционной программы. Александр Гусев подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую вовлеченность парламентариев в работу по важнейшим направлениям развития региона.

– В четверг будет представлен отчет не только за 2022 год, но и за последнюю пятилетку. Что касается 2022 и текущего года, то круг задач, которые мы решаем, стал шире, работа ведется в условиях дефицита времени и ресурсов. Но стратегические цели, планирование – остается неизменным. Спасибо за вашу вовлеченность в работу, уверен, вместе мы справимся. Принят закон об областном бюджете, он корректируется, идут дополнительные поступления. Есть основания прогнозировать, что текущий год мы должны пройти стабильно. Уверен, что по итогам квартала выйдем на запланированный ранее уровень финансирования, – рассказал он.

фото: Воронежская областная Дума

В ходе встречи обсудили вопросы социальной поддержки населения, улучшение работы общественного транспорта, как в Воронеже, так и на межмуниципальных направлениях, ремонт стратегических участков дорог регионального значения, мостовых переправ, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

В ходе встречи также затронули темы развития учреждений здравоохранения, обеспечение кадрами предприятий промышленного сектора экономики, состояние лесного хозяйства области, вопросы детского оздоровительного отдыха.

Александр Иванов