Встреча с «Ахматом»: что болельщикам важно знать о предстоящем матче «Факела»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В это воскресенье, 16 апреля, в рамках 23 тура «Мир Российской премьер-лиги» воронежский «Факел» встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Рассказываем, что нужно знать о предстоящем матче.

ОФОРМИТЬ КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА

Для посещения матчей Российской премьер-лиги болельщикам нужно оформить цифровую карту (Fan ID). Это электронный документ, который необходим, чтобы приобрести билет на спортивные соревнования. Заявление на карту подается через портал Госуслуги. Оформить Fan ID можно на себя и на ребенка до 14 лет. Кстати, Центральный стадион профсоюзов, который является домашней ареной «Факела», готов к приему зрителей по карте болельщика. Новая система не помешала болельщикам посетить первые футбольные матчи после зимней паузы - они состоялись в начале марта.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

КУПИТЬ БИЛЕТ И СЭКОНОМИТЬ

Приобрести билеты можно в кассах стадиона или онлайн. Второй вариант выгоднее: если покупать билеты онлайн и расплачиваться картой «Мир», можно получить кешбэк - вернуть 50% от стоимости билетов за первую покупку и 30% – за все последующие во 2 круге «Мир Российской премьер-лиги сезона 2022/2023». Чтобы получить кешбэк, нужно до оплаты зарегистрировать национальную карту на сайте программы лояльности платежной системы. Выгодные условия приобретения билетов действуют до 3 июня 2023 года. Кстати, получить кешбэк можно также при покупке билетов на игры всех 16 клубов - московского «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «ЦСКА», «Торпедо», «Химки», питерского «Зенита», «Крыльев Советов» из Самары, «Сочи», «Краснодара», «Ростова», воронежского «Факела», «Оренбурга», «Пари Нижний Новгород», грозненского «Ахмата» и «Урала» из Екатеринбурга. Оплачивать билеты с кешбэком можно как на сайтах этих клубов, так и на «Кассир.ру». Более того, покупать с выгодой по национальной карте можно не только билеты на игры, но и абонементы.

ВЫБРАТЬ УДОБНЫЕ МЕСТА

Центральный стадион профсоюзов состоит из 4 трибун: Центральной, Восточной, Северной и Южной. Если хотите спокойно посмотреть футбол, выбирайте Центральную трибуну. Болельщикам «Факела» доступны места на других трибунах, главное, не запутаться, как на них попасть. Вход на Центральную и Южную трибуны осуществляется со стороны улицы Студенческая. Если вы купили билеты на Северную трибуну, заходить придется со стороны улицы Чайковского. С улицы Фридриха Энгельса возможен вход на Восточную трибуну. На игру стоит прийти заранее и обязательно нужно учесть, что в день матча около Центрального стадиона профсоюзов будет перекрыто движение и запрещена парковка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИГРЕ

Собираясь на футбольный матч, обязательно возьмите что-нибудь, чтобы протереть пластиковые сиденья. Они могут быть пыльными или мокрыми после дождя - все будет зависеть от погоды. В дождь не помешает зонт или дождевик. Помните, что с собой нельзя брать напитки в стеклянных бутылках или жестяных банках, пластиковых бутылках объемом более 0,5 литра, алкоголь, лазерные указки, фонарики, вувузелы и другие духовые инструменты, кроме горнов и дудок - их можно. Также запрещены петарды и пневмохлопушки. А вот что обязательно нужно прихватить с собой, так это отличное настроение.