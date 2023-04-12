Игорь Артамонов: Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, но и делать этот процесс интересным и современным

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Интерактивный «Культурный марафон Липецкой Земли» сегодня стартовал в регионе. Проект рассчитан на школьников с 1 по 11 классы. Марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.

С 12 апреля по 29 мая учащиеся смогут посетить 8 культурно-образовательных пространств, расположенных на территории города Липецка: Липецкий музейно-выставочный центр; областной краеведческий музей; зоопарк города Липецка; областной театр кукол; Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого; областная детская библиотека; областная универсальная научная библиотека; Быханов сад.

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Первой площадкой стал областной краеведческий музей, где с участниками марафона встретился губернатор Игорь Артамонов. Он пожелал школьникам удачи и попросил по итогам прохождения квеста высказать своё мнение о культурных пространствах, задействованный в марафоне.

«Как сказали школьники, именно интерактивный формат заинтересовал их больше всего. Как раз это мы и хотели услышать. Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении «Липецкая Земля» и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона. Участники, набравшие максимальное количество баллов в культурном марафоне, будут приглашены на церемонию награждения победителей и призёров в правительство Липецкой области, которая состоится в июне 2023 года.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.