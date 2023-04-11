Вячеслав Гладков: Белгородчина получит 800 миллионов рублей на компенсации пострадавшему от обстрелов бизнесу

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Из федерального бюджета Белгородская область получит 800 миллионов рублей на возмещение ущерба предприятиям, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ. Такое решение приняло Правительство Российской Федерации. Соответствующее Постановление вышло в пятницу, 7 апреля.

В общей сложности на три приграничных региона выделен 1 миллиард рублей поддержки. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях.

- Белгородчине из этого миллиарда полагается 800 миллионов рублей пострадавшим предприятиям. Ждем сейчас документ, который определяет порядок распределения этих ресурсов. Я думаю, он должен будет выйти в течение ближайших двух недель. Знаю, что коллективы, руководство этих предприятий ждут. Надеюсь, и мы сможем максимально быстро отдать деньги тем, кто в них нуждается, потому что документы с нашей стороны готовы, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что практически все пострадавшие предприятия после получения денег готовы ликвидировать последствия прошедших обстрелов.

Напомним, что в конце марта министр экономического развития РФ Максим Решетников с рабочим визитом побывал в Белгородской области. Во время встречи с Вячеславом Гладковым обсуждалось социально-экономическое развитие региона, в том числе - вопросы поддержки бизнеса. Губернатор и министр выезжали на места предприятий, которые пострадали от обстрелов ВСУ.

По словам Максима Решетникова, Белгородская область активно пользуется действующими мерами поддержки Минэкономразвития. Они помогают обеспечивать устойчивость экономики и социальной сферы здесь и сейчас и закладывают основу для преобразований на годы вперед.

- Достижения в экономике происходят на фоне серьезных вызовов, с которыми людям и бизнесу приходится сталкиваться, - подчеркнул министр.