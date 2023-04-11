Ход работ по бурению скважин на водоподъемной станции оценил глава Воронежа Вадим Кстенин

Фото мэрии Воронежа

Мэр Вадим Кстенин лично посетил территорию водоподъемной станции (ВПС), которая обеспечивает водой Коминтерновский, Центральный, Ленинский и частично Советский районы. Градоначальник оценил темпы работ по бурению новых скважин и восстановлению тех, у которых снизилась добыча воды. Также осмотрел, как идет перекладка магистрального водовода. Об этом рассказали в горадминистрации 11 апреля

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По словам гендиректора «РВК-Воронеж» Олега Николаенко, на водоподъемной станции работают три буровые организации. Работы, начавшиеся еще в феврале, здесь идут с опережением. А новые скважины появятся в этом году еще на одной ВПС. Ситуацию Вадим Кстенин держит на контроле. В середине января мэру жаловались горожане на перебои с водой в нескольких микрорайонах, вызванных снижением давления в сетях водоснабжения. Это было связано с остановкой более 10 скважин на водоподъемных станциях. А в феврале «РВК-Воронеж» приступил к бурению новых. До конца апреля введут в строй четыре скважины, что позволит полностью ликвидировать проблему низкого давления в сетях.

Фото мэрии Воронежа

– Сейчас уже одна скважина запущена в работу, еще две находятся на промывке и в ближайшее время будут подключены. Четвертая находится в работе и тоже будет введена в эксплуатацию в срок. На этом мы останавливаться не должны. До конца года пробурим еще семь скважин, и в плановом порядке будем заниматься восстановлением работоспособности других, – прокомментировал ситуацию Вадим Юрьевич.

Такого количества скважин будет достаточно для того, чтобы обеспечить надежное снабжение ресурсом. Одна из важных особенностей воды, которая добывается на станциях первого подъема, это высокое содержание железа. Поэтому технологическое оборудование сильно подвержено коррозии и забивается. Однако администрация города и компания нашли способ минимизировать последствия.

ОБНОВЯТ ВОДОВОД

С этой водоподъемной станции стартовала реконструкция магистрального водовода диаметром 1000мм, который подает воду со станции первого подъема на станцию обезжелезивания и обеззараживания. Он обеспечивает жителей сразу трех районов города.

Фото мэрии Воронежа

– Этот водовод уже свое отслужил, и своевременно было принято решение о его замене. Это новые технологические решения, новые изделия и их срок службы как минимум 50 лет. Это самое малое, на что мы можем рассчитывать. До конца этого года между станцией первого подъема и станцией третьего подъема должен быть проложен новый водовод из высокопрочного чугуна, – рассказал мэр.

Кроме того, существующий ветхий водовод проложен в труднодоступной лесистой местности с неровным ландшафтом, оврагами и болотами, что увеличивает сроки устранения нештатной ситуации.

– Трасса нового водовода максимально удобна для его эксплуатации. Материал нового трубопровода – высокопрочный чугун с графитным включением – также позволяет выдерживать подвижность грунта и перепады высот ландшафта. Поэтому запуск прочного водовода по обновленной трассе обеспечит долговечность и надежность водоснабжения, и самое главное – комфорт горожан, – пояснил Олег Николаенко.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАПРАВЯТ 2 МЛРД

Реконструкция магистрального водовода пройдет в рамках инвестиционной программы концессионера. В этом году «РВК-Воронеж» вложит более 2 млрд рублей на реконструкцию и обновление водопроводно-канализационного хозяйства, помимо операционных затрат, которые идут на текущий ремонт и содержание сетей.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

– Из них 1,6 млрд рублей будут направлены на водоотведение и порядка 600 млн будет вложено в замену магистральных сетей и замену технологического оборудования на ВПС. Это очень большой объем инвестиций для одного года, но этому предшествовала большая техническая подготовка, проектирование, проработка вопросов о производственных мощностях заводов производителей оборудования с подрядными организациями, – подчеркнул Вадим Кстенин.

В рамках обновления оборудования станции специалисты завершают замену трех насосных агрегатов и запорной арматуры, а также на водоподъемную станцию приобретен гаситель гидроударов. За счет обновления производительность оборудования увеличится более чем на 10%, также это будет способствовать повышению надежности городской системы водоснабжения.

ЗА СЧЕТ ВОДОКАНАЛА

Не забыл задать вопрос Вадим Кстенин и о строительстве квартальных повысительно-насосных станций (ПНС) там, где уже давно наблюдается проблема с низким давлением на верхних этажах.

– Совместно с руководством «РВК-Воронеж» приняли решение о возможности и необходимости корректировки инвестиционной программы с целью строительства квартальных ПНС – за счет ресурсоснабжающей организации. В отдельных случаях на конкретных домах надо будет доводить до ума проектные решения и устанавливать то, что не было установлено еще в «лихие» 90-е. А там, где будут позволять условия и где есть земельные участки, на которых сможем расположить квартальные ПНС, будем их проектировать и создавать, – подытожил глава Воронежа.