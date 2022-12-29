Социализм – Советская власть – Союз братских народов!

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Наша Родина – СССР!

Ровно 100 лет назад, 30 декабря 1922 года, I Всесоюзный съезд Советов провозгласил образование Союза Советских Социалистических Республик. Это историческое событие стало яркой знаменательной вехой для народов нашей страны и всего человечества, во многом определило ход истории в ХХ веке.

Под алым флагом с эмблемой мирного созидательного труда – серпом и молотом мы преодолели вековую отсталость, победили фашизм, овладели атомной энергией, первыми в мире вывели в космос спутник и космический корабль с человеком на борту, подняли целину, создали мощную экономику и сильную армию, достигли невиданных высот в науке и культуре.

Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов четко прописывали ответственность государства, гарантировали права советских граждан на труд, отдых, бесплатные образование и медицинское обслуживание, доступное жилье и достойную старость. Пятнадцать республик-сестёр, входивших в состав СССР, стали оплотом мира, созидания и прогресса.

Развал Советского Союза вызвал резкое ухудшение условий жизни миллионов людей, привел к межнациональным войнам, в том числе к трагическому военному противостоянию на Украине.

Но память об СССР, советские традиции живы. 75% россиян считают, что советский период был лучшим в истории страны, и лишь 18% не согласны с такой оценкой. Даже нынешняя буржуазная российская власть вынуждена считаться с советским опытом.

Сердца бьются в советском ритме

«Опыт советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов» - такова была тема V (ноябрьского) пленума ЦК КПРФ и V очередного пленума Воронежского обкома КПРФ.

«В год 100-летия СССР особенно ярко высветилось: самой успешной и победной, самой справедливой и привлекательной для других наша страна была в годы социалистического созидания. Успешностью этого опыта определяются наши задачи сегодня», - подчеркнул в своём докладе председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Воронежский обком и райкомы КПРФ, Ленинский комсомол провели целый цикл акций, посвященных 100-летию СССР. Кульминацией торжественных мероприятий стал праздничный концерт в Воронежском концертном зале.

Концерт провёл собравшихся по этапам истории СССР. В честь знаменательной даты состоялось награждение активистов разных поколений медалями ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия образования СССР».

А завершением праздничной акции стала песня на все времена «Широка страна моя родная», которую исполнили вместе творческие коллективы, руководство Воронежского областного отделения КПРФ и зрители.

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Мы с вами, братья!

В составе 104-го гуманитарного конвоя, который КПРФ отправила на Донбасс, 20 декабря выехал 20-тонный автомобиль из Воронежской области. В подготовке гуманитарного груза вместе с воронежскими коммунистами и союзниками партии приняли участие товарищи из Липецка и Тамбова. Жителям и воинам, сражающимся с нацистской нечистью, доставлены одежда, снаряжение, бензиновые генераторы, медикаменты, продукты, а самое главное – новогодние подарки детям.

Следует отметить, что воронежские коммунисты постоянно участвуют в организации конвоев на Донбасс. В сборе денежных средств и формировании гуманитарных грузов активное участие принимают коммунисты Калачеевского, Каменского, Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Панинского, Россошанского, Железнодорожного, Центрального и других местных отделений КПРФ.

Бюджет социального пессимизма

Депутаты от КПРФ, как и в предыдущие годы, проголосовали против принятия бюджета на 2023 год.

Согласно проекту областного бюджета, его доходы должны составить 156,7 миллиардов рублей (из них собственные – 117,5 млрд.), расходы – 170,7 млрд., дефицит - 13,9 млрд. рублей, или 8,15% от расходов. Общие цифры больше, чем в прошлом году, но с учётом размера инфляции за последние два года – более 20% – происходит урезание не только реальных, но даже и номинальных расходов на социальную политику. Поэтому областной бюджет можно назвать бюджетом социального пессимизма.

Депутаты-коммунисты не могут согласиться с сокращениями ряда важных для жителей региона статей, как культура и спорт, финансирования ряда региональных программ. Увеличение расходов бюджета на образование и здравоохранение (по сравнению с бюджетом 2022 года) также будет съедено инфляцией.

Безудержный, дикий рост цен на фоне недостаточного роста зарплат, пенсий и социальных пособий делает ситуацию критической. Воронежская область позиционирует себя как один из лидеров сельхозпроизводства, но одновременно мы оказываемся одними из лидеров по величине цен на сельхозпродукцию.

Мы, коммунисты, проголосовали против бюджета на 2023-2025 годы, потому что он не отражает запросов наших жителей на достойный уровень жизни и социальную справедливость.

Без народа и за счёт народа

Депутаты от КПРФ выступили категорически против досрочного повышения коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года.

КПРФ требует изыскать другие резервы для поддержки предприятий ЖКХ. На эти цели можно и нужно направить средства Фонда национального благосостояния РФ. Мы требуем ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ вплоть до окончания СВО.

Позиция КПРФ неизменна: коммунальные платежи не должны превышать 10% совокупного дохода семьи, ЖКХ необходимо возвратить под контроль государства, а основой финансирования должны стать средства бюджета, причём в таком объёме, который позволит привести коммунальную сферу в порядок.

Наши действия верны – к возрождению страны!

10 декабря исполнилось 30 лет газете «За возрождение» - одному из старейших региональных изданий КПРФ. В честь этой даты в Воронежском обкоме КПРФ прошло торжественное мероприятие.

Участники встречи вспоминали, как создавалась газета, кто работал над её выпуском в разные годы. За прошедшие годы было многое – и давление со стороны власти и капитала, антинародные происки которых газета смело и умно разоблачала на своих страницах, и искренняя радость в тех ситуациях, когда удавалось добиться справедливости.

Сегодня благодаря искренней убеждённости в правоте дела КПРФ и коммунистической печати, самозабвенному труду немногочисленных сотрудников, членов редколлегии газета «За возрождение» стала одним из самых тиражных изданий в области.

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История подвига продолжается

В селе Урыв-Покровка Острогожского района состоялось открытие Памятного знака, посвящённого односельчанам, замученным оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Открытие стало продолжением проекта «Подвиг народа», который направлен на увековечивание памяти мирных жителей, павших от рук нацистских захватчиков. Инициаторами проекта выступили депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, воронежский краевед Николай Сапелкин.

Сохранение исторической памяти – это тяжелый и одновременно благодарный труд. Мы должны дать клятву, что уродливая фашистская гадина, поднявшая сегодня голову на Украине, будет уничтожена так же, как много десятилетий назад были уничтожены гитлеровские захватчики.

С новым годом, товарищи!

Вот и наступило время проводить ещё один, 2022 год. Уходящий год был отмечен не только знаменательными юбилейными событиями – 100-летием Ленинской пионерии, 105-летием Великого Октября и 100-летием образования СССР, но и сложной ситуацией, обострением классовой борьбы в стране и мире. Требования КПРФ признать Донецкую и Луганскую народные республики наконец осуществились и нашли отклик у десятков миллионов россиян, прогрессивного человечества.

Теперь настала пора принятия смелых и решительных действий по укреплению обороноспособности страны, мудрых и справедливых решений по возрождению производства, созданию достойных условий жизни для всех граждан Российской Федерации. Мы, коммунисты, считаем, что добиться этого можно только с опорой на советский опыт, который должен стать твёрдой основой нового взлёта любимой Отчизны.

Пусть же наступающий 2023 год несёт мир и уверенность в завтрашнем дне, одаривает теплом и достатком. Пусть вдохновляет на смелые свершения во имя добра, правды и справедливости! Пусть новогодняя сказка станет былью!

С праздником вас! С Новым, 2023 годом!