Столица Черноземья вошла в тройку лидеров по уровню развития ГЧП

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При этом отрасль водоснабжения и водоотведения (ВиВ) отмечена экспертами в качестве ключевой составляющей городского хозяйства.

Напомним, что в этом году исполнилось десять лет с начала концессионной деятельности «РВК-Воронеж в областном центре.

«С марта 2012 года - самого начала операционной деятельности - «РВК-Воронеж» последовательно выполняет взятые на себя обязательства по масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры города. В новом десятилетии мы продолжим работу по развитию системы ВиВ, чтобы воронежцы и дальше смогли почувствовать, как в лучшую сторону меняется качество коммунальных услуг», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

В соревновании лидеров по уровню развития ГЧП участвовали 203 российских города. При формировании рейтинга экспертную оценку прошли 398 инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций 772 млрд рублей. Результаты рейтинга были рассмотрены с учетом Индекса качества жизни ВЭБ.РФ. Большинство городов с высоким уровнем развития ГЧП одновременно демонстрируют высокое качество жизни людей.