«Партийный десант» в регионе оценил новую поликлинику в Новоусманском районе

Фото - пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия

Депутат Государственной Думы от Воронежской области, заместитель руководителя фракции «Единой России» Евгений Ревенко вместе с активистами партии и общественниками посетил новую поликлинику в селе Новая Усмань.

Новое медучреждение построено в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и реализации народной программы партии.

Главный врач Новоусманской районной больницы Игорь Потанин рассказал, что новая поликлиника готова на 97%. Рассчитана она на 500 посещений в смену. Площадь здания – 6,9 тыс. кв. м. В здании будут расположены и детская, и взрослая поликлиники. Также новое медучреждение полностью оснащено новейшим современным оборудованием, мебелью.

«Новую современную поликлинику мы ждали давно. Последние годы у нас обеспеченность поликлиническими мощностями была критической. Район у нас развивающийся. Ежегодно увеличивается на 1000-1200 человек, а поликлиника была построена 50 лет назад всего на тысячу восемьсот квадратных метров. В новом здании у нас не только появятся новые просторные кабинеты, но и мы открываем новые направления. Например, гериатрический кабинет», - пояснил Игорь Потанин.

Евгений Ревенко осмотрел новостройку, также пообщался с медработниками. Среди проблем, которые обозначили парламентарию, нехватка кадров. В новую поликлинику необходимо добрать порядка 100 человек. Часть из них – это узкие специалисты, которых особенно не хватает в сельских и районных медучреждениях.

«Система здравоохранения неизменно находится под пристальным вниманием депутатского корпуса и партии «Единая Россия». В федеральном бюджете на следующий год мы в разы увеличили расходы на здравоохранение. В рамках народной программы партии пристальное внимание уделяется развитию медицины, модернизации первичного звена здравоохранения, строительству новых больниц, поликлиник, ФАПов, обновлению парков скорой помощи, поддержке молодых кадров. Также «Единая Россия» ведет постоянный контроль реализации данных задач», - рассказал Евгений Ревенко.