Игорь Артамонов: Особое внимание сейчас уделяем развитию сотрудничества с Республикой Беларусь

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил, что Липецкая область планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь. Руководитель региона напомнил, что на прошлой неделе Президент России поставил важные задачи для развития экономики страны. Акцент был сделан на импортозамещении, росте промышленности, подготовке кадров для современных предприятий, налаживании сотрудничества с дружественными странами.

«Особое внимание сейчас уделяем развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. В партнёрстве с компанией «АМКОДОР» создаём машиностроительный кластер на площадке Липецкого тракторного завода. Это важнейший проект для региона и России. Мы значительно продвинулись в его реализации», – сказал губернатор.

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Курбатов, сейчас в проекте решается три основных задачи – подготовка документации для включения территории ЛТЗ в состав ОЭЗ «Липецк», составление детального бизнес-плана для привлечения финансирования и непосредственно реализация проекта, которая уже ведётся. Проведено обследование зданий, составлен мастер-план будущего завода, ведётся детальное проектирование цехов.

«Разумеется, перспективы сотрудничества с Беларусью у Липецкой области гораздо шире. Планирую поездку в Минск. Обсудим с коллегами дальнейшее взаимодействие», – подытожил губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.