«Традиция такая»: в Благовещение в Воронеже гибнут сотни «выпущенных на волю» птиц

В тесной клетке томятся десятки птиц Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Десятки волонтеров и сотрудники воронежского Центра охраны животных «Наша природа» приняли участие в рейдах против браконьеров, которые в Благовещение продают диких певчих птиц у храмов. Пернатых ловят в лесах задолго до праздника, держат в тесных клетках при неправильном кормлении. А потом, покалеченных, предлагают прихожанам храмов, чтобы те «выпустили» птиц на волю. Вот только на воле они, как правило, живут недолго. Обессиленные и больные птахи, многие из которых из-за травм не могут даже взлететь, быстро становятся жертвами хищников или просто погибают от голода. И это, не считая тех, кто не дожил до Благовещения.

Родители не против близкого общения своих чад с дикими птицами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ НА ОКРАИНЫ

Уже три года зоологи и волонтеры из «Нашей природы» 7 апреля с самого утра и до позднего вечера дежурят у церквей, выявляя браконьеров, деятельность которых официально запрещена. В рейдах вместе с простыми воронежцами участвуют представители управ районов, городского управления экологии, департамента экологии и природных ресурсов области, а также полицейские.

По словам руководителя Центра Елены Шерстяных, за это время удалось достичь существенных успехов – браконьеров у храмов стало в разы меньше. Но теперь они из центра города переместились на окраины. В этот раз волонтеры заметили продажу птиц у храма Сергия Радонежского на улице Циолковского. Туда мы и отправились с Еленой.

Есть спрос - есть предложение Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

"Я ПТИЦ ЛЮБЛЮ"

У входа на территорию церкви стояли двое мужчин с клетками. В одной сидели домашние голуби, а в другой несколько десятков чижей. Торговавший пернатым товаром мужчина оказался хорошо знаком зоозащитникам – год назад он торговал птицами на этом же месте. Довольно вызывающе вел себя и в этот раз. На вопросы волонтеров отвечал, что ничего предосудительного в своих действиях не видит, и отказался уйти:

- Это древняя такая традиция. Люди хотят выпустить на волю в Благовещение птиц, а я им помогаю. Кому я делаю плохо?! Я птиц люблю, у меня дома канарейка живет. Хотите покажу?

С этими словами продавец достает из машины потную пластиковую банку от майонеза, где под крышкой сидит желтая птичка. Комментарии излишни...

ПОЦЕЛУЙ С ОРНИТОЗОМ

С желающих выпустить птичку торговец просил по 200 рублей. Перед нами к клетке подошла пара. Купили чижа, долго что-то по очереди шептали ему в ухо, потом несколько раз поцеловали в клюв (об орнитозах, вероятно, эти беззаботные почитатели древних традиций не слышали) и подбросили вверх. Птица неуверенно полетела до ближайшего дерева.

Вторым покупателем стали мама с малышом. Крохе вложили в ручку испуганную пичужку и проинструктировали, как ее правильно выпустить.

Нарушителю грозит штраф в 2,5 тысячи рублей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ШТРАФЫ

Ни увещевания зоозащитников, ни рассказы о сотнях замученных птиц не помогли остановить эту бойкую торговлю птицами. Пока не подъехали представитель управы Левобережного района и полицейский. Впрочем, и тут продавец попытался сыграть комедию, отказываясь предъявить документы сотруднику администрации. Показал права только по требованию участкового. На нарушителя составили протокол и вызвали на заседание административной комиссии в управу. За нарушение правил торговли ему грозит штраф в 2000 рублей. Полицейский выписал браконьеру еще 500 рублей. А затем потребовал выпустить птиц.

Мужчина открыл дверцу тесной клетки и начал доставать пернатых пленников. У некоторых из них были поломан перья и повреждены крылья, птицы не могли даже взлететь. Несчастные птахи прыжками забивались под припаркованные машины или прятались в кустах. На «воле» таких птичек ждет печальная участь. Но разве это интересует того, кто сделал на них бизнес, или тех, кто нашептал в ухо птице свои желания и «совершил добрый поступок». Традиция же такая…

"Традиция такая!" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРОДАЛИ БОЛЬШЕ 360 ПТИЦ

По данным Центра "Наша природа", в этом году на Благовещение торговлю дикими птицами зарегистрировали у храмов по адесам: Суворова, 79; Ленинский проспект, 41; Циолковского 31/1; Бехтерева, 36а; Владимира Невского, 48/1.

- По нашим наблюдениям, по указанным адресам было продано не менее 360 птиц, - рассказала Елена Шерстяных. - Это чиж обыкновенный, щегол обыкновенный, зеленушка обыкновенная. На указанных территориях, кроме Суворова, 79 и Вл.Невского, 48/1 факт многочисленных продаж зафиксирован с помощью видеосъемки, включая госномера автомобилей, из которых доставали птиц и на которых приехали торговцы.

Проведенное в предыдущие годы обследование изъятых из продажи птиц показало, что не менее 80% из них страдало от различных заболеваний из-за длительного неправильного содержания. Такие птицы чаще всего погибали при выпуске в естественную среду.