Культурные итоги-2022 в Воронеже: оперная премия, аншлаги в театрах, Новый год за 65 млн, отмена Платоновфеста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под занавес 2022-го «Комсомолка» вспомнила самые значительные события в культурной жизни Воронежа. Коронавирус стал менее агрессивным, театры воспряли после вынужденного простоя предыдущих пандемийных лет. Было много премьер. Часть из них приурочили к 350-летию Петра I, сделавшего в свое время Воронеж колыбелью русского флота. В ТОБ создали масштабную оперу воронежского композитора Геннадия Ставонина «Виват, Россия!», в кукольном и ВАУ-театре - поставили уличные представления про Петра и корабли. Да и многие мероприятия в других учреждениях так или иначе были посвящены петровской теме.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БУМ В ТЕАТРАХ

Если в 2021-м культурные учреждения жаловались на лимитирование численности зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, то в 2022-м он ослабил свою хватку, площадки осенью были открыты без квот. В результате в театрах случился бум! Воронежцы соскучились по светской жизни и походам на культурные события. Билеты на новогодние представления в основной массе разобрали к началу ноября. Причем во все театры.

- Такого бурного роста продажи билетов в музеи и театры у нас не было за последние 10 лет точно, - отметила руководитель департамента культуры Мария Мазур.

На двухдневную декабрьскую премьеру балета «Дон Кихот» в оперном театре (самой большой из театральных площадок – 1000 мест) билеты разлетелись как горячие пирожки за две недели до мероприятия. Администрация учреждения объявила дополнительную премьеру, билеты на третий день тоже закончились стремительно.

фото Анастасии Усковой, предоставлено театром оперы и балета

ПОПУЛЯРНОСТЬ ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ

Не последнюю роль в театральном буме сыграл проект «Пушкинская карта». Воронежцы раскушали преимущества культурной акции и стали активно пользоваться картой. Лидером по участию в программе стал театр оперы и балета - с момента запуска «Пушкинской карты» (сентябрь 2021-го) по октябрь 2022-го по ней купили 22 260 билетов в оперный. На втором месте Камерный театр (15856 билетов), на третьем – драмтеатр (14891 билет), на четвертом и пятом – кинотеатры «Максимир» и «Спартак».

Как сообщил департамент культуры Воронежской области, в октябре этого года по «Пушкинской карте» купили больше всего билетов - на сумму более 14 млн руб. По данным ведомства, к 1 ноября 2022 года «Пушкинскую карту» в Воронежской области оформили более 100 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет. Как сообщал сайт vrn.kp.ru, по карте доступны билеты на мероприятия 130 учреждений культуры - областных, муниципальных и частных - театров, концертных залов, музеев, кинотеатров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРЕМИЯ «ОНЕГИН» И ПЯТЬ НОМИНАЦИЙ НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ»

В ноябре спектакль театра оперы и балета «Дитя и волшебство» получил спецприз «Фаворит» VII Национальной оперной премии «Онегин». Воронежский театр впервые в своей практике выпустил полноценную оперу для детской аудитории. Равель - редкость для воронежской сцены, к тому же очень сложный материал - это масштабное полотно с разноплановым музыкальным материалом. Авторам спектакля - режиссеру Андрею Цветкову-Толбину и дирижеру Арифу Дадашеву - удалось создать спектакль, который смог заинтересовать не только современных детей, но и экспертов престижной театральной премии, а также большую онлайн-аудиторию любителей оперного жанра.

А спектакль Камерного театра «Ребенок» номинировали на «Золотую маску-2023» сразу в пяти номинациях. Постановка Антона Федорова по пьесе Юна Фоссе представлена в номинации Драма/Спектакль малой формы. Актриса Яна Кузина, играющая в спектакле Агнес, заявлена в категории Драма/женская роль, а актер Михаил Гостев (Фредерик в постановке) – в категории Драма/мужская роль. Режиссер спектакля Антон Федоров претендует на премию в номинации Драма/работа художника, Игорь Фомин – в номинации Драма/работа художника по свету. Получит ли воронежская постановка награду, узнаем в конце апреля 2023 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКАНДАЛЫ С ТЮЗОМ И ЕЛКОЙ

Впрочем, ванильно-розовым культурная сфера не ограничилась. Первый скандал грянул прямо в начале года. В январе в ТЮЗе сместили главного режиссер Вадима Кривошеева и приняли на должность худрука молодого столичного творца Евгения Кочеткова. В связи с этим в интернете появилась петиция (ее якобы создали воронежские зрители) с просьбой вернуть Кривошеева. Глава департамента культуры Мария Мазур объяснила, что Кривошеев не справился со своими функциями (театр в стагнации, по «Пушкинской карте» - последний и т.д.), и на нового худрука возложена обязанность «вернуть в театр молодежь».

Самый большой общественно-культурный скандал произошел осенью. Стало известно о полной замене новогоднего оформления главной площади города. Людей потрясла стоимость – 65 млн рублей. Новая елка обошлась в 15 млн. Остальное – декорации в петровской тематике. Красивые – спору нет. Но общественность так и не смогла переварить «размах» роскошеств, даже после объяснений властей, что и в тяжелые времена праздник необходим, поскольку дает надежду на будущее.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТМЕНА ПЛАТОНОВФЕСТА

Потерей для любителей искусства стала отмена 12-го Платоновского фестиваля. Сначала его перенесли с июня на осень, потом - на следующий год. Власти объяснили такое решение желанием сохранить международный статус фестиваля (запланированные ранее участники не смогли приехать из-за санкций).

Хорошо, что не отменили «Маршак», детский театральный фестиваль хоть и потерял несколько названий в афише, но в целом прошел замечательно. За восемь фестивальных дней на детском форуме выступили артисты 15 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, Севастополя, Воронежа и Тель-Авива. В программе было 20 спектаклей – всего прошло 42 показа. Особенно впечатлили спектакли «Василисса», «Карлик Нос», «Ходжа Насреддин» , "900 хлопьев снега" и «Круглый год». Всего в фестивальных событиях восьмого Маршакфеста приняли участие более 12 000 человек.

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