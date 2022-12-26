Полицейские рассказали, что предшествовало аварии с опрокидыванием маршрутки в Воронеже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Виновником субботнего ДТП на улице Ворошилова, в результате которого пострадали 4 человека в маршрутном такси №70, стал 22-летний местных житель, уже не раз имевший проблемы с законом. Молодого человека, управлявшего автомобилем «Мазда СХ-7», который подрезал микроавтобус «Газель Некст», задержали полицейские.

Правоохранители восстановили события, предшествовавшие аварии. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 декабря злоумышленник, находясь в компании с 21-летним воронежцем и 26-летним жителем города Семилуки, около дома №3 по улице Кропоткина познакомился с 60-летним местным жителем, который пригласил их к себе домой для совместного распития спиртных напитков. Под утро хозяин уснул, а компания решила продолжить гуляние. Прихватив в квартире телефон и саундбар, они отправились сдавать добытое на машине гостеприимного хозяина. Ключи от иномарки лежали в коридоре на видном месте, а авто было припарковано во дворе дома.

За руль иномарки сел 22-летний воронежец. Проезжая по улице Ворошилова около 8.20 24 декабря, водитель столкнулся с пассажирской «Газелью», которой управлял 59-летний местный житель, а в салоне находились три пассажира. В результате ДТП микроавтобус опрокинулся на бок. А все ехавшие в нем, включая водителя, получили травмы и попали с больницу. Между тем компания на «Мазде» покинула место аварии.

- Проехав несколько остановок, водитель оставил угнанный автомобиль на территории промзоны на улице Пирогова. Взяв с собой похищенные вещи, злоумышленники скрылись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Когда полицейские нашли машину, то смогли установить ее владельца, и нагрянули к нему домой. Хозяин иномарки, не обнаружив машину на месте, написал заявление об угоне, а также о краже вещей из квартиры. Он сообщил полиции все, что знал о своих случайных приятелях.

22-летнего подозреваемого, который угнал машину и устроил аварию, задержали накануне вечером по месту проживания. Его подельники также оказались в руках правосудия. Украденные вещи у них изъяли.

В отношении "главаря" возбудили два уголовных дела - за угон и кражу - и составили протокол за вождение машины без прав. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

В отношении 21-летнего воронежца и 26-летнего жителя города Семилуки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Первого задержали, второго отпустили под подписку о невыезде.