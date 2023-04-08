Мэр Воронежа вместе с горожанами принял участие в весеннем субботнике

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В рамках общегородского субботника, который прошел сегодня, 8 апреля, сотни жителей столицы Черноземья вышли на уборку в Центральном парке. В мероприятии приняли участие сотрудники структурных подразделений мэрии, представители общественных организаций, студенты и неравнодушные горожане.

ПАРК К СЕЗОНУ ГОТОВ

Перед началом уборки мэр Вадим Кстенин провел рабочее совещание. Вместе с вице-мэрами Сергеем Петриным и Людмилой Бородиной и руководителем городского управления экологии Галиной Воробьевой градоначальник оценил готовность парка к началу сезона. Он традиционно стартует 1 мая.

Фото - мэрии Воронежа

Ранее на благоустройство отдельных территорий этого общественного пространства из регионального бюджета выделили около 30 млн рублей. Вадим Кстенин осмотрел отремонтированные и вновь созданные за два предыдущих года объекты: пешеходные дорожки, спортивную площадку и территорию для выгула собак. Обсудил с профильными чиновниками озеленение и оценил место, где в будущем может появиться зона барбекю.

ПРОБЛЕМА ПОДТОПЛЕНИЯ И БАРБЕКЮ

Остановились и на проблеме подтопления парка. Ее создают ключи, которые текут со склонов на детскую площадку, к озеру и доставляют как властям, так и отдыхающим, немало проблем.

- В этом году начнем проектировать технические решения, чтобы в будущем это исправить. Также обсудили трассировку коллектора для отделения ливневых стоков, который позволит избежать подтопления парка, - пояснил мэр.

А вот о цивилизованной площадке для барбекю в Центральном парке мечтают многие горожане. Оказалось, место для нее уже предусмотрели.

- Есть потенциальные инвесторы, предлагающие варианты для разных категорий отдыхающих: и для тех, кто просто хочет без какой-либо оплаты приготовить еду на углях, и для тех, кто готов тратиться на дополнительный комфорт и услуги. В этом году будем проводить конкурентные процедуры, чтобы к следующему сезону реализовать проект, – отметил глава Воронежа.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

ЧТО СДЕЛАЛИ ЗА ДВА ГОДА?

Напомним, в 2021 году на территории Центрального парка построена многофункциональная спортивная площадка, установлены новые спортивные тренажеры и проведены мероприятия по оздоровлению озера, расположенного на территории парка.

В прошлом году работы продолжили. Так, здесь реконструировали систему автополива, отремонтировали стационарный туалет, провели озеленение, заменили уличные светильники, сделали водоотводные сооружения на пешеходных дорожках, отремонтировали площадку «Зарядка», смонтировали дополнительную систему видеонаблюдения, появилась и площадка для выгула собак. Также в прошлом году закупили 7 единиц специализированной техники для содержания территории.

Фото - мэрии Воронежа

КТО УЧАСТВОВАЛ В СУББОТНИКЕ – МУСОРИТЬ НЕ СТАНЕТ

После совещания началась уборка общественного пространства. Вадим Кстенин вместе с сотрудниками администрации, специалистами МКП «ЭкоЦентр», а также студентами – будущими педагогами, медиками и железнодорожниками, принял участие в общегородском субботнике. Мэр освобождал территорию второй очереди парка от валежника. По итогам мероприятия он поблагодарил всех, кто помогал наводить чистоту.

Фото - мэрии Воронежа

– Прекрасный день сегодня, чтобы потрудиться! Тысячи людей по всему городу наводят чистоту и порядок. Вместе с коллегами и горожанами поработали в Воронежском центральном парке. Благодарю всех, кто сегодня присоединяется к нам, улучшая любимый Воронеж! Вместе у нас получается быстрее и лучше. Убежден, кто хоть раз участвовал в субботнике, никогда сам не станет мусорить!, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кстати Центральный парк – не единственный, где велись активные работы. Убирали воронежцы по всему городу. В мэрии отметили, что наибольшее количество людей трудились в парках «Танаис», имени Дурова, Патриотов, имени Шерстюка, Южном, лесопарке «Оптимистов», сквере «Дубрава» и других.