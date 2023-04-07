Вадим Кстенин поручил привести в порядок проспект Революции к 1 мая

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Воронежа Вадим Кстенин во время расширенного выездного заседания поставил задачу навести чистоту и порядок на территории благоустраиваемого проспекта Революции к майским праздникам. Работы, напомним, проводит ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно контракту, подрядчик должен их завершить осенью 2023 года. Об этом написал Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 7 апреля.

ПРОВОДА - ПОД ЗЕМЛЮ

Вадим Юрьевич обратил внимание подрядчика на рекламную конструкцию, к которой по-прежнему пока еще ведут провода, на примыкание плиточного покрытия площадки у кинотеатра «Пролетарий» к улице Карла Маркса.

– Все эти вещи должны быть устранены. Мы реализуем большой проект и важно учитывать каждую деталь, – отметил мэр.

Обсудили технические аспекты, связанные с проектом «чистое небо» – к маю все оптоволоконные линии будут сняты с опор.

– Пришлось много потрудиться, чтобы в прошлом году создать кабельную канализацию и погрузить в нее воздушные сети, в том числе оптоволокно. Сейчас идет переключение с одних линий на другие, уборка проводов со столбов. На сегодняшнем этапе останутся только перетяжки и контактная сеть троллейбуса, потому что от движения электротранспорта мы отказываться не намерены. В обозримой перспективе хотим запустить здесь троллейбусы с возможностью автономного хода, тогда и эти сети можно будет убрать, – пояснил Вадим Кстенин.

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

НАВИГАЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ

Как рассказал и. о. руководителя управы Центрального района Игорь Галкин, работа по устройству системы информации и навигации ведется. Определены 11 адресов по обеим сторонам проспекта Революции, где разместят новые конструкции.

– Указатели будут выполнены лазерной резкой. Информация на них нанесена в виде виниловых светоотражающих наклеек с дополнительным покрытием лаком. К ним также разрабатывается уникальный шрифт. В верхней части будет декоративный чугунный элемент, в нижней – цоколь с оголовком из такого же материала. Они заменят старые, утратившие свою привлекательность указатели, – рассказал Игорь Николаевич.

ДЕРЕВЬЯ И КЛУМБЫ

Руководитель управления экологии Галина Воробьева рассказала об озеленении проспекта. Здесь высажены 250 деревьев. Добавят еще два возле кафе «Губернатор», где ведутся сейчас ремонтные работы.

С наступлением тепла начнется период уходных работ: обрезка, формирование кроны, подкормка, обработка от вредителей и других. Галина Воробьева добавила, что на нечетной стороне к маю деревянные ограждения у зеленых насаждений заменят на металлические. Также установят приствольные решетки. На четной стороне аналогичные работы проведут ближе к осени, так как деревья здесь высажены только в осенний период, они должны пройти адаптацию.

Что касается цветников, то крупных на проспекте появится три: первый – у Пролетария.

– Будут обустроены две клумбы в красных тонах из мини горной сосны, роз, которые будут в одной цветовой гамме с розами у памятника Никитину, спиреи, анемонов. Еще здесь осенью планируется высадить тюльпаны, которые будут радовать ранним цветением, и крокусы, – рассказала Галина Леонидовна.

Она добавила, что у памятника Пятницкому будет клумба в стиле «Русское село» с ромашками, а также будет большой газон, в том числе у приствольных квадратов деревьев. У памятника Платонову будут также обустроены цветники.

– Мы продолжаем внедрять проект по высадке в городе многолетников, чтобы они создавали хорошую массу в том числе, в межсезонье, – рассказала руководитель управления экологии.

Глава Воронежа обратил внимание коллег на организацию автополива на территории клумб и газонов. Как сообщил представитель подрядной организации, все оборудование и материалы в наличие и уже начат его монтаж.

ОБСУДИЛИ С БИЗНЕСОМ ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОСПЕКТ

Кроме того, мэр поручил детально проработать с собственниками земельных участков у памятника Пятницкому, которые не входят в зону благоустройства, но привести их в порядок нужно, а также разобраться со стихийной парковкой, которая вызывает озабоченность горожан. Как сообщил первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, курирующий в настоящее время и вопросы строительства, управой Центрального района будет проработана возможность ограничения въезда с беспрепятственным проездом для жителей располагающихся там домов.

Фото - мэрия Воронежа

– Данным проездом пользуются в основном жители двух домов по улице Комиссаржевской и проспекта Революции. Технически там возможно ограничить въезд, – отметил Петрин.

К обсуждению темы пешеходного проспекта присоединились сотрудники полиции. Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал о работе, которая уже проведена и обратил внимание на вопросы, которые пока вызывают обеспокоенность.

– С представителями бизнеса, который дислоцирован здесь, я ранее встречался сам. Мы обсудили перспективу перекрытия движения по проспекту по выходным в теплое время города, сняли обратную связь. Большинство предпринимателей идею поддерживают, так как ожидают роста пешеходного трафика и своих оборотов. Теперь нам предстоит очень подробно проработать меры безопасности, если мы будем принимать окончательное решение по пешеходному проспекту. Технических и организационных мероприятий, которые позволят людям, живущим здесь, спокойно проезжать к себе домой, мне пока не представили – коллеги ещё работают над этим, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Он добавил, что пока есть предложения закрывать проспект не ранее 10 утра субботы и только в теплое время года. На завершение проработки вопроса мэр дал подчиненным две недели.

КОГДА ВЕРНУТ БИМА?

Главе Воронежа показали, как идут работы по сохранению выявленной исторической брусчатки у памятника Никитину – её будут перекладывать в новой конфигурации, а также рассказали о воссоздании Михайловских часов, автором проекта которых выступил Владимир Чесноков.

– Уверен, что этот проект мы все-таки сможем реализовать, но чуть позже, – отметил Вадим Кстенин, говоря о часах.

Также мэру рассказали, что идет прием заявок на конкурс скульптурных композиций, часть из которых планируется разместить на проспекте.

– Я поддержал идею сразу. Уже исходя из макетов, будем принимать решение, где размещать. Идея конкурсов хорошо себя зарекомендовала. Взять хотя бы люки, автор архитектор Виктор Дедов увековечил себя в облике центральной улицы Воронежа, – отметил градоначальник.

Также Вадиму Кстенину доложили, что в активной фазе ведется работа по замощению площадки у театра кукол, сразу после этого на проспект вернется Белый Бим Черное Ухо, который пока находится в семейной авторской мастерской.

– Дал коллегам ряд поручений, касающихся объектов и территорий, которые не вошли в зону благоустройства. Их тоже постепенно нужно приводить в порядок, потому что они не соответствуют пока обновленному облику проспекта. Работы продолжу держать на личном контроле, – по итогам