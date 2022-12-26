Спортивные итоги года в Воронежской области: выход «Факела» в Премьер-лигу и первый чемпион России в боксе за 30 лет

"Факел" не стеснялся играть смело в Премьер-лиге и за счет этого брал очки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

2022 год, несмотря на отлучение россиян от международных турниров, для воронежского спорта получился достаточно ярким. В первую очередь в этом заслуга футбольного чуда, которого наши болельщики ждали 21 год.

КОМАНДА ГОДА

Это, конечно, воронежский «Факел». В мае наш клуб впервые за 21 год вышел в Премьер-лигу. В это верили, пожалуй, только самые отчаянные оптимисты. Причем до последнего тура было ничего не ясно. Только выездная победа над «Балтикой» из Калининграда и устраивающие «Факел» результаты матчей конкурентов позволили нашей команде занять второе место в ФНЛ и завоевать путевку в Премьер-лигу. В элите российского футбола воронежский футбольный клуб тоже не затерялся. Прежде всего благодаря мощной поддержке своих болельщиков. Но и футболисты не зря получили прозвище – «Наглецы из Воронежа». Были две яркие ничьи с «Краснодаром», разделили очки и с московским «Динамо» и даже с многолетним лидером – питерским «Зенитом». Предварительный итог – 13 место (позади, к примеру, мощный московский «Локомотив») и хорошие шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

БОЕЦ ГОДА

Победы на чемпионате России по боксу спортсмена, выступающего за Воронежскую область, пришлось ждать еще дольше, чем выхода «Факела» в Премьер-лигу, - 30 лет. Ее удалось добиться Игорю Свиридченкову. Уроженец легендарного Краснодона Луганской области (там, кстати, совершили свой бессмертный подвиг герои «Молодой гвардии»), сейчас выступающий за наш регион, в октябре уверенно выиграл соревнования в свой весовой категории до 71 килограмма. Причем специалисты отметили его зрелищные бои, признав Игоря лучшим боксером турнира. Российских боксеров в отличие от многих других видов спорта допустили до международных соревнований. И в 2023 году Игорь Свиридченков, если не случится ничего непредвиденного, выступит на чемпионате мира.

Игорь Свиридченков сразу после триумфа на чемпионате России приехал в Воронеж. Фото: Юрий КОЗЛОВ

ЗВЕЗДА ГОДА

Свой класс в 2022 году в очередной раз подтвердила олимпийская чемпионка-2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова. В конце 2021-го она приняла решение приостановить выступления, чтобы спокойно пройти реабилитацию после операции на глазах. Ангелина планировала выступить в августе на чемпионате Европы, но «бан» в отношении российского спорта не позволил ей это сделать. Зато во внутренних соревнованиях Мельникова вновь собрала богатый урожай медалей. Сперва на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов Ангелина взяла золото, три серебра и две бронзы. Столько же медалей в активе Мельниковой на недавнем международном турнире Voronin Cup, проходившем в Москве. Там Ангелина завоевала по три золотых и три серебряных награды.

Ангелина Мельникова и в 2022 году была в центре внимания. Фото: sportgymrus.ru

ПРОРЫВ ГОДА

Уже очень давно у спортсменов Воронежской области не было успехов в большом теннисе. И наконец-то появилась звездочка. 18-летняя Полина Яценко переехала вместе с семьей из Мурманска, сейчас она живет в селе Новоподклетное Рамонского района. А на соревнованиях выступает как жительница Рамони. Соперницы переспрашивают – где это? В ответ получают краткий курс географии нашей области. Учить ее еще придется. В 2022 году Полина уже выиграла два крупных взрослых турнира – оба проходили на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. А еще она выступала в юниорских турнирах «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. Благо теннисистов бан российского спорта не затронул. Сейчас Полина в юниорском мировом рейтинге идет на 26 месте, а во взрослом – на 591-м. Но у нее еще все впереди, главное – избежать серьезных травм.

Игра Полины Яценко побуждает иностранцев интересоваться Рамонью. Фото: из архива Полины Яценко.

НАДЕЖДА ГОДА

На чемпионате России по легкой атлетике немного экзотики внесла воронежская спортсменка Эмилия Тангара. 20-летняя темнокожая спортсменка (ее отец – гражданин Мали) стала серебряным призером финала на дистанции 400 метров с барьерами. Победила там, кстати, тоже бегунья из Воронежа, 23-летняя Ирина Баулина. Спортивная закваска у Эмилии от русской мамы, которая в юности занималась таэквондо. С 17 лет темнокожая бегунья из Воронежской области еще и пробует себя как фотомодель. И весьма успешно.

Эмилия Тангара на тренировке в Воронеже. Фото: Юрий КОЗЛОВ

УТРАТА ГОДА

30 июня, в Москве скончался один из самых титулованных воронежских спортсменов бобслеист Дмитрий Степушкин. Ему было 46 лет. Заслуженный мастер спорта был одним из лучших разгоняющих страны. Дмитрий был чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира, многократным призером чемпионатов мира, участвовал в Олимпийских играх. Дело отца успешно продолжает его дочь София Степушкина. В начале марта, когда Дмитрий еще был жив и тренировал ее, юная девушка завоевала бронзу в финале XI зимней Спартакиады учащихся 2022 года по бобслею. А в декабре София стала третьей на первенстве России среди спортсменов до 21 года.

София Степушкина достойно продолжает дело отца. Фото: cspsk-vrn.ru

СКАНДАЛ ГОДА

В конце ноября своего апогея достигла конфликтная ситуация вокруг школы бокса «Победоносец», расположенной на переулке Славы, 13а. Там занимаются 250 талантливых ребят. Однако нынешний владелец здания угрожает ее выселить, его якобы не устраивает как арендаторы заботятся о поддержании зала в хорошем состоянии. При этом он совсем не против отдать его под академию Константина Цзю. Легендарный боксер желает открыть ее в Воронеже. Но Цзю намерен сохранить лишь 85 бюджетных мест для юных боксеров, еще 165 бесплатно заниматься уже не смогут. Имеют шанс лишиться работы и некоторые тренеры «Победоносца». Этот скандал еще далек до разрешения, продолжение следует в 2023 году.

Удастся ли Константину Цзю создать свою академию в Воронеже, пока неясно. Фото: Алексей СЕРГУНИН

ПРОВАЛ ГОДА

Игра «Бурана» вызывала недоумение еще в начале года. «Ураганные» завершили сезон 2021-2022 годов далеко от зоны плей-офф. Но это были еще цветочки. В новом сезоне 2022-2023 годов «Буран» осел на предпоследнем 25 месте. И выдал жуткую серию из 15 проигрышей (она еще не закончилась). Курс на аренду игроков из других регионов уже который год подряд результатов не дает. При том, что, уехав из Воронежа, раскрыли свои таланты попавшие в молодежную сборную России форварды Дмитрий Злодеев и Иван Дидковский. А Владислав Провольнев стал чемпионом КХЛ и в перспективе может выступать в клубе НХЛ «Аризона Койотис». Вроде бы и спортивные власти заинтересованы, чтобы в «Буране» выступали воронежские воспитанники. Однако дальше таких деклараций о намерениях пока дело не идет.