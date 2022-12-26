Взлет цен и рекорды ипотеки: рынок недвижимости Воронежа подводит итоги 2022 года

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ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ СТАЛИ СПАСЕНИЕМ

2022 год запомнится как минимум двумя мощными всплесками популярности льготной ипотеки. Первый раз она здорово выручила воронежцев (и не только их) в феврале, когда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Ставки по ипотеке тоже резко выросли, и она стала неподъемной для заемщиков. Вот тогда на помощь и пришли льготные ипотечные программы — прежде всего «Господдержка» и «Семейная».

По данным аналитиков сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в феврале – марте доля выданных по этим программам жилищных займов возросла до практически 50% от общего объема ипотечных «бюджетов».

Второй пик популярности льготных программ пришелся на конец года. На фоне информации о скорой отмене «Господдержки» число использующих ее новоселов снова пошло вверх. В Воронежской области в ноябре количество сделок по льготной ипотеке увеличилось на 58%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра. Неудивительно, что именно «Ипотека с господдержкой» стала самой популярной льготной программой по итогам всего 2022 года — это подтвердила статистика Сбербанка.

Напомним, «Ипотека с господдержкой» позволяет купить или построить новое жилье по ставке (пока еще) от 6,3% — это условия Сбербанка. Кстати, аналитики Домклик прогнозируют, что декабрьский объем выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей.

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ЦЕНЫ ВВЕРХ, ПОТОМ ВНИЗ

В 2022 году на фоне происходящих событий россияне старались сохранить свои сбережения и вкладывали их в недвижимость. Поэтому в марте и апреле цены на жилье росли. К примеру, с начала года по август стоимость квадратного метра в новостройках Воронежа выросла на 18% и достигла 95,4 тыс. рублей. В рейтинге городов-миллионников по темпам роста средней цены за один «квадрат» в новостройках столица Черноземья заняла 5-е место.

Постепенно цены на квартиры в Воронеже снижались, и сейчас они находятся на отметке 78 – 80 тысяч рублей за квадратный метр. Впрочем, многое зависит от района, в некоторых местах ценник даже ниже средних значений.

Кстати, эксперты Сбера уверены, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, поэтому цены на жилье в России продолжат снижаться. Напомним, «Ипотеку с господдержкой» продлевают до лета 2024 года, правда, с небольшим повышением «базовой» ставки — до 8%.

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ИПОТЕКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Еще одна программа, которая стала популярной в 2022 году, — субсидированная ипотека на новостройки со ставками меньше 1% и, соответственно, гораздо более низким ежемесячным платежом. Чтобы обеспечить заемщику такую скидку, застройщик берет на себя оплату процентов по долгу. Подробнее о том, как застройщики субсидируют ставку банка, можно почитать тут. Правда, в 2023 году Минстрой порекомендовал девелоперам заменить ипотеку с околонулевыми ставками другими программами — с более рыночными ставками и более прозрачными для покупателей условиями.

Прислушались к этим рекомендациям и банки: Сбер с 27 декабря прекращает прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВТОРИЧКА ВЫИГРЫВАЕТ

В 2022 году россияне преимущественно отдавали предпочтение вторичному жилью — с января по ноябрь доля ипотечных сделок с такой недвижимостью находилась в диапазоне от 56 до 77%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам исследования рынка ипотеки за 11 месяцев 2022 года.

Вслед за спросом росли и цены: так, летом в столице Черноземья стоимость вторичного жилья обогнала новостройки: квадратный метр в новом ЖК в Воронеже обходился примерно на 5 – 7% дешевле, чем в старом жилом фонде. Но это был временный тренд. Аналитический центр Домклик проследил, как продавцы вторичной недвижимости на этом сервисе снижали стоимость квартир при заключении сделок в ноябре 2022 года, на какие уступки они были готовы идти, чтобы продать квартиру. Средняя величина скидки по стране составила 1,3%.

Добавим: жители нашего региона в конце года тоже «голосуют» — своими и ипотечными рублями — за вторичную недвижимость. По данным Минстроя России, в октябре 2022 года в Воронежской области было выдано 347 кредитов на покупку жилья в новостройках, и аж 1324 — на «вторичку». Средняя сумма ипотеки составляет 3,1 миллиона рублей, а средний срок — 23,1 года.

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