Школьники из Нововоронежа вышли в финал инженерного конкурса в рамках проекта « Школа Росатома»

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С 16 по 18 декабря 2022 года в Новоуральске состоялся финал Инженерного форума «ТехНо-Виват!». 40 финалистов, 10 городов участников-проекта «Школа Росатома» и три насыщенных дня в поисках нестандартных решений в инженерном конструировании, робототехнике и прототипировании.

Основная идея всех событий форума – продолжение петровских начинаний в современной России и России будущего, создание современного флота, современного порта, современного города. Поэтому неслучайно на всех торжественных мероприятиях Форума на сцене был Петр I, который «деяниями своими и личным примером наставлял всех отроков». Но этому предшествовала огромная работа: мастер-классы и вебинары, по итогам которых ребята выполняли технические задания; муниципальный этап, победителям которого открылся путь в отборочный дистанционный этап.

И только по итогам заочных испытаний дистанционного этапа представители Димитровграда, Заречного Свердловской области, Железногорска, Лесного, Нововоронежа, Снежинска, Волгодонска, Сарова, Глазова и Новоуральска стали лидерами и получили путевку для очного участия в финальных мероприятиях «Техно-Виват!». Нововороронеж представляли воспитанники творческого объединения «Леонардо» Дома детского творчества Ельчищев Иван и Поваров Иван. После наставлений экспертов инженеры будущего приступили к выполнению «техно-кейсов».

Нововоронежцы выступали в номинации «Инженерное конструирование». За несколько часов до начала работы участникам выдали зашифрованное техзадание, которое они должны были решить, построить объект и представить на него техническую документацию. Для участия в столь непростом деле, необходимы как творчество, так и технические знания и способность применить их в жизни. Трудиться пришлось много, но все были настроены только на положительный результат и воплощение всех задумок. Здесь должны сойтись все звёзды: умения, знания, опыт, выдержка и удача.

Юныые участники справились с задачей и достойно представили наш город в финале инженерного форума «Техно-Виват», а время, проведенное в Новоуральске, было незабываемым и наполненным чередой интересных встреч и событий с экспертами, жюри и, конечно, друг с другом.