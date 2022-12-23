Выходные в Воронеже: "Звездный мальчик", нуар-водевиль, Новый год под водой

Премьера "Звездного мальчика" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

24 и 25 декабря в 18.00 на большой сцене Камерного пройдет премьера нуар-водевиля «Медведь» режиссера Мурата Абулкатинова по одноименному произведению Чехова. Спектакль вырос из эскиза, созданного в ходе режиссерской лаборатории под руководством Олега Лоевского, которая проходила в Камерном в августе 2022 года.

- Мы меняем полярность водевиля, и простая история с музыкальными вставками и песнями становится более объемной, смешной и трагической одновременно, - так объясняет выбор жанра режиссер. - Многое из того, что составляет жанр "нуар", в этом спектакле есть: трагические обстоятельства, в которых существует героиня: смерть мужа, его измены, траур, герой, который начинает зависеть от этой femme fatale, та ситуация, в которой они встречаются. И много таких отголосков, отсылок - и мы стилистически пытаемся это выдержать.

В спектакле заняты актеры Камерного театра Яна Кузина, Василий Шумский и Юрий Овчинников.16+

24 декабря в 19.30 на малой сцене Камерного - "Олеанна" (18+).

В театре оперы и балета 23 декабря в 19.00 балет "Продавец игрушек" (6+), 24 и 25 декабря в 18.00 "Ночь перед Рождеством" (6+), 25 декабря в 12.00 балет "Щелкунчик" (6+).

В театре драмы 23 декабря в 19.00 драма "С училища" (18+). 24 декабря в 19.00 комедия "Американские горки", 25 декабря в 19.00 комедия "Наши жены" (16+).

А 24 и 25 декабря в 11.30 и 14.30 премьера - "Звездный мальчик". Сказку Оскара Уайльда специально к новогодним каникулам поставил режиссер Никита Рак. Поучительная история рассказывает о добре и зле, красоте и жестокосердии, искуплении вины и прощении. Посмотрев ее, ребята поймут, что красота не всегда полна доброты, а уродство не означает зло. Спектакль наполнен атмосферой чудес и превращений, музыкой и светом (6+).

"Звездный мальчик" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

25 декабря в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №2 «Классика и не только» симфонического оркестра ВКЗ выступит известный скрипач Никита Борисоглебский. Вместе с оркестром ВКЗ под руководством Юрия Андросова музыкант исполнит Концерт № 2 для скрипки с оркестром g-moll, op. 63 Сергея Прокофьева и Концерт для скрипки с оркестром Phantasms Александра Шора. Начало в 19.00, 6+

В библиотеке имени Никитина 24 декабря в 15.00 состоится праздничный концерт «Снежинки спускаются с неба…» - выступят вокально-эстрадный ансамбль «Карамель» и солисты шоу-группы «Апельсин». В программе прозвучат мелодии из советских кинофильмов и мультфильмов, а также песни современных детских композиторов, среди которых «Веселый ветер», «Небо», «Мама», «Руки женщины», «Сердце земли моей». Концерт пройдет в лекционном зале 4-го этажа (6+).

А 25 декабря в 15.00 в музыкальной гостиной «Импровизация» Никитинской библиотеки пройдет концерт «Вечный свет музыки эпохи барокко». Выступят студенты факультета искусств и художественного образования педагогического университета. Программа пройдет в отделе музыкально-нотной литературы (пл. Ленина, 2, лекционный зал), 12+.

24 декабря в 18.00 в филармонии состоится концерт Воронежского академического симфонического оркестра «Новогодняя феерия. Шедевры оперы, оперетты и мюзикла» (12+). А 25 декабря в 18.00 в филармонии пройдет музыкально-литературная композиция «Благодарю тебя» в рамках абонемента «Музыкальные портреты» (12+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА" В ЦИРКЕ

С 24 декабря в цирке стартует новогоднее шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка». Каждый аттракцион программы с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами - эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Зрители вместе с артистами Росгосцирка совершат незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Зрителей ждет встреча с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, двугорбыми верблюдами, грациозными лошадьми, озорными обезьянами и райскими павлинами. Главным сюрпризом новогоднего шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота.

В программе выступают акробаты на мачте, эквилибристы на рейнских колесах, трости и проволоке, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях, клоуны и эстрадный балет. А в финале Дед Мороз и Снегурочка поздравят воронежцев с Новым годом.

24 декабря в 16.00, 25 декабря в 12.00 и 16.00, 0+

Песчаная сказка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОДОЛАЗОМ

С 24 декабря в океанариуме стартует программа «Новогоднее путешествие». Воронежцев приглашают отправиться в фантастическое путешествие с подводным астронавтом в главном океаническом аквариуме в окружении тигровой песчаной акулы, мурен, зеленой морской черепахи и других удивительных обитателей. Посетители подводного шоу с водолазом смогут заглянуть в неизведанный мир будущего и узнать, как астронавты осваивают новую планету Нью-Терру и готовятся к встрече Нового года. Приятный бонус в конце программы - эксклюзивное селфи с подводным астронавтом.

Посетить подводное шоу с водолазом можно 24, 25, 31 декабря в 11.00 и со 2 по 8 января в это же время.

фото Воронежского океанариума

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть фотовыставку «Петр I. Памятные места Воронежской области», приуроченную к 350-летию императора. Проект представил работы фотохудожника Александра Савчука. Это памятники самому Петру Великому, усадьбы, верфи, монастыри, храмы и другие исторические архитектурные объекты. Выставка продлится до 25 декабря, 0+

Еще в выставочном зале музея имени Крамского можно посмотреть выставку «В ожидании чуда». Проект представил около 30 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Экспозиция охватывает большой период истории русского изобразительного искусства: от ярких представителей Серебряного века русской культуры (Киселевой, Грабаря), художников советского периода (Краснова, Ефанова, Комолова, Успенской, Криворучко, Попова и др.) до современных авторов (Каждан и Панкратова). Выставку дополняет декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка, палехская миниатюра, а также изделия из фарфора, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом. Приятным сюрпризом для взрослых и детей станет раздел, посвященный дореволюционным новогодним игрушкам. 6+

Также в "Крамском" работает выставка «Великие русские изографы». Экспозиция представила три картины известного художника, лауреата премии Сергея Радонежского, почетного гражданина Воронежа Василия Криворучко. Работы мастера - из собрания краеведческого музея, в фондах которого хранится большая коллекция работ этого художника на тему истории России. Горожанам показывают картины «Андрей Рублев. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек». 12+

И еще интересная выставка в "Крамском" - «Медный всадник». Это работы петербургского скульптора Федора Крушельницкого. Автор работает в технике бронзового литья, ковки и их сочетании. Его творчество отличается узнаваемым стилем. В экспозицию вошли 40 скульптурных и около 30 графических произведений в индустриально-технократическом стиле. Ядро выставки-эксперимента Федора Крушельницкого - 12 медных всадников - самостоятельные проекты конных памятников. 12+