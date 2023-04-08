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Спорт8 апреля 2023 13:06

Воронежский «Факел» проиграл московскому «Торпедо» битву аутсайдеров

Все решил точный удар Ильи Кухарчука после ошибки нашего защитника Евгения Морозова
Юрий КОЗЛОВ
Торпедовцы показали футболистам «Факела», как надо бить по воротам.

Торпедовцы показали футболистам «Факела», как надо бить по воротам.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Выездной матч в московских «Лужниках» начинался для «Факела» хорошо. Болельщиков из Воронежа приехало едва ли не больше, чем столичных, и под аккомпанемент их поддержки гости принялись атаковать. Но упустив пару моментов (особенно хорош был удар Георгия Гонгадзе, который отбил ногой вратарь «Торпедо» Илья Бабурин), наши футболисты сбавили обороты. И за это поплатились.

После получаса игры у «Торпедо» возник всего один момент, зато отлично реализованный. На простенький заброс из глубины должен был быстрее среагировать защитник «Факела» Морозов, но Евгений сыграл неудачно и подарил мяч Кухарчуку. А Илья показал, как точно бить, положив мяч в угол – 1:0.

Во втором тайме «Факел» тоже какое-то время атаковал. Вышедший на замену Реда Рабеи должен был забивать, но попал в Бабурину. А вот торпедовский джокер Равиль Нетфуллин уже в добавленное время из-за штрафной попал как следует – 2:0.

У «Факела» осталось 17 очков и 14-е место. Однако преимущество над «Торпедо» съежилось до четырех очков. А ведь еще и у «Химок» игра впереди.

В следующем туре «Факел» сыграет в Воронеже с грозненским «Ахматом». Игра состоится 16 апреля. Начнется она в 16.30.

Спорт: ФУТБОЛФК "Факел" (Воронеж), сезон 2022-2023 годов в Премьер-лиге