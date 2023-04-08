Воронежский «Факел» проиграл московскому «Торпедо» битву аутсайдеров

Торпедовцы показали футболистам «Факела», как надо бить по воротам. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Выездной матч в московских «Лужниках» начинался для «Факела» хорошо. Болельщиков из Воронежа приехало едва ли не больше, чем столичных, и под аккомпанемент их поддержки гости принялись атаковать. Но упустив пару моментов (особенно хорош был удар Георгия Гонгадзе, который отбил ногой вратарь «Торпедо» Илья Бабурин), наши футболисты сбавили обороты. И за это поплатились.

После получаса игры у «Торпедо» возник всего один момент, зато отлично реализованный. На простенький заброс из глубины должен был быстрее среагировать защитник «Факела» Морозов, но Евгений сыграл неудачно и подарил мяч Кухарчуку. А Илья показал, как точно бить, положив мяч в угол – 1:0.

Во втором тайме «Факел» тоже какое-то время атаковал. Вышедший на замену Реда Рабеи должен был забивать, но попал в Бабурину. А вот торпедовский джокер Равиль Нетфуллин уже в добавленное время из-за штрафной попал как следует – 2:0.

У «Факела» осталось 17 очков и 14-е место. Однако преимущество над «Торпедо» съежилось до четырех очков. А ведь еще и у «Химок» игра впереди.

В следующем туре «Факел» сыграет в Воронеже с грозненским «Ахматом». Игра состоится 16 апреля. Начнется она в 16.30.