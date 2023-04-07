Губернатор Воронежской области встретился с прибывшим в отпуск военнослужащими

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области встретился с прибывшими в 14-дневный отпуск военнослужащим. Сергей Федорков из Бутурлиновского района в прошлом году был призван в войска РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал 7 апреля Александр Гусев в своем телеграм-канале

Как пояснил глава региона, наш земляк Сергей Федорков до частичной мобилизации работал дома в личном подсобном хозяйстве. Затем призвали на срочную службу в армии. Ну а потом оформился по контракту. Сейчас он служит в разведроте.

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

— Когда пришла повестка по частичной мобилизации, раздумий у меня не было. Для меня цели и задачи спецоперации понятны, поэтому я горд быть в российской армии. Надеюсь, своей работой помогу стране приблизить победу, — признается Сергей Федорков.

Губернатор поблагодарил нашего земляка Сергея за ратный труд, рассказал о возможностях по помощи ему и его сослуживцам, семье, в том числе детям и родителям. Договорились, что будут держать постоянный контакт и, в случае возникновения запросов, глава региона поможет и на фронте, и в быту.

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

— Признателен таким мужественным парням, как Сергей. Он вернулся в строй после ранения, с полной самоотдачей передает боевой опыт другим солдатам и с мужеством выполняет свой долг. Конечно, продолжим помогать и ему, и всем нашим ребятам в войсках, — сказал Александр Гусев.

Напомним, в Воронежской области по поручению Президента РФ Владимира Путина внедряется программа комплексной поддержки и сопровождения участников СВО и их родных. Кроме федеральных льгот, учреждены региональные меры соцподдержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Например, внедряется комплексная реабилитация — уже работает медкабинет в областной больнице №1 и единый центр обработки информации и координации на базе центра «Семь ступеней».

Ирина Шабанова