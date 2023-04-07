Воронежский губернатор объявил о создании сети межрайонных отделений помощи участникам СВО

фото: пресс-служба Правительства Воронежской области

В Воронежской области расширят действие программы комплексной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом 7 апреля в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона напомнил, что программа, о которой сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, рассчитана на три года и действует в области уже несколько недель. Он провел совещание и дал ряд поручений.

В частности, созданному по решению Путина филиалу государственного фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества», найдут помещение до 10 апреля. А до середины мая — завершат его материально-техническое оснащение.

Также до конца апреля необходимо завершить создание сети межрайонных отделений реабилитации и социальной адаптации участников СВО и их родных.

А на следующей неделе направить на обучение первую группу социальных координаторов, то есть людей, которые будут помощниками наших бойцов и их семей в бытовых вопросах.

Также по поручению главы региона до конца апреля власти проведут переговоры с руководством санатория имени Горького, чтобы и в этом учреждении участники спецоперации могли проходить бесплатное санаторно-курортное лечение.

Ирина Шабанова