Спортивные выходные в Воронежской области: Кубок России по скалолазанию и чемпионат по легкой атлетике

Лучшие российские скалолазы будут соревноваться в Воронеже до 10 апреля. Фото: cspsk-vrn.ru

Предстоящие выходные побалуют любителей спорта разнообразием соревнований. Пожалуй, главным по статусу будет Кубок России по скалолазанию, который начался еще 5 апреля в спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1а). Покорять вершины мастера этого дела продолжат 8, 9 и 10 апреля, начиная с 10.00.

Наконец-то начинаются соревнования «королевы спорта» - легкой атлетики. 8 апреля в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) пройдет кросс в рамках чемпионата и первенства Воронежской области. В них будут участвовать юноши и девушки до 18 лет – всего 200 человек. Соревнования стартуют в 12.00.

8 и 9 апреля в Нововоронеже состоятся чемпионат области и региональные соревнования по фигурному катанию. Они пройдут на Ледовой арене «Остальная» (ул. Космонавтов, 22). Начнутся соревнования и в субботу, и в воскресенье в 8.00.

Сразу три турнира по единоборствам пройдут в ближайшие выходные в Воронеже и в Боброве.

В Бобров в спорткомплекс на ул. Парижской Коммуны, 59а приедут мастера тхэквондо (версия ВТФ). 8 апреля завершится первенство области среди юношей и девушек (2009-2011 г.р.). Заключительные поединки начнутся в 12.00. А уже 9 апреля состоятся финальные соревнования по тхэквондо (ВТФ) XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юниоров и юниорок (2006-2008 г.р.). Турнир стартует в 10.00.

В Воронеже в спортивном центре «Гран-При» 9 апреля пройдут первенство и чемпионат области по восточному боевому единоборству. Соревнования, в которых будут участвовать около 400 спортсменов, начнутся в 8.00.

С 7 по 14 апреля в Воронеже в спорткомплексе на улице Киселева, 2 состоятся областные соревнования по фехтованию. В них будут участвовать 150 человек. Спортсмены начнут показывать свое умение владеть шпагой, саблей и рапирой с 10.00.

С 7 по 9 апреля возле села Малая Приваловка Верхнехавского района на реке Усмань пройдет Кубок Воронежской области по спортивному туризму. В соревнованиях планируют участвовать 50 человек. Начнется турнир и в субботу, и в воскресенье в 11.00.

8 апреля в Воронеже в физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Димитрова, д. 2В, корпус 1с) состоится областной турнир по эстетической гимнастике «Авангард». 100 участников начнут демонстрировать свое мастерство в 9.00.

Также 8 апреля в Борисоглебске в СОК «Юность» (ул. Аэродромная, д.29а) пройдут областные соревнования по гиревому спорту. На них приедут 200 силачей. Поднимать тяжести они начнут в 9.00.